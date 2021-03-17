Київські лікарі повідомляють про 100% заповнюваності ряду ковідних лікарень

Згідно з офіційною статистикою, заповненість коронавірусних ліжок у столиці на вечір 16 березня становила 71,85%.

Лікар міської клінічної лікарні №12 Києва Дмитро Левинський написав вранці 17 березня у Facebook: "Вітаю, панове кияни. Місць в опорних лікарнях не залишилося. В нашій лікарні, наприклад, вже почали класти хворих в чисті зони (для персоналу і резерв під екстренку)".

Системний аналітики і блогер Євген Істребін в коментарях під цим постом зазначив: "Ще 15 було заповнення 98%... Думаю фактично було вже більше 100%". Там же він навів таку таблицю:

За даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 16 березня в Києві для ковідних хворих були призначені 4891 ліжко, вони на 77,85% були заповнені.

Із загальної кількості 3774 ліжка забезпечені киснем (заповнені на 77%). 369 ліжок призначено для реанімаційної (інтенсивної терапії), вони заповнені на 72,9%.

За добу у столиці госпіталізували 525 осіб, виписали — 332.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні пацієнтами з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом зайняті 35 106 ліжко-місць з 71 466 (49,12% від їх загального числа), що на 828 більше, ніж добою раніше.

Станом на 17 березня в Україні зафіксовано 11 833 нових випадків коронавірусу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через погіршення ситуації з COVID-19 Київ і Вінницька область повинні ввести додаткові карантинні заходи.