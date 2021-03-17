Киевские врачи сообщают о 100% заполненности ряда ковидных больниц

Согласно официальной статистике, заполненность коронавирусных коек в столице на вечер 16 марта составляла 71,85%.

Врач городской клинической больницы №12 Киева Дмитрий Левинский написал утром 17 марта в Facebook: "Поздравляю, господа киевляне. Мест в опорных больницах не осталось. В нашей больнице, например, уже начали класть больных в чистые зоны (для персонала и резерв под экстренку)".

Системный аналитики и блогер Евгений Истребин в комментариях под этим постом отметил: "Еще 15 было заполнение 98%….думаю по факту было уже более 100%". Там же он привел такую таблицу:

По данным Минздрава, на вечер 16 марта в Киеве для ковидных больных были предназначены 4891 койка, они на 77,85% были заполнены.

Из общего количества 3774 койки обеспечены кислородом (заполнены на 77%). 369 коек предназначены для реанимационной (интенсивной терапии), они заполнены на 72,9%.

За сутки в столице были госпитализированы 525 человек, выписаны – 332.

Напомним, по состоянию на вечер 16 марта в Украине пациентами с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом заняты 35 106 койко-мест из 71 466 (49,12% от их общего числа), что на 828 больше, чем сутками ранее.

По состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано 11 833 новых случаев коронавируса. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные меры.