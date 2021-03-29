У Києві можуть закрити школи і дитячі садки через коронавірус

Жителі столиці, за словами київської влади, несерйозно поставилися до карантинних обмежень.

Заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що київська влада не виключає введення більш жорсткого локдауну через ситуацію з коронавірусом. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

"Ситуація поки, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян", — зазначив він.

Він розповів, що за два тижні була додана тисяча ліжкомісць для хворих на COVID-19, але їхня заповненість "досить серйозна".

"Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли в школу ... Але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі садки і приймати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому", — сказав Поворозник.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов попередив про те, що в Україні можлива повна зупинка транспорту, якщо ситуація з коронавірусом стане критичною. Чиновник зазначив, що карантин у країні буде діяти, як мінімум, до кінця 2021 року. Також, за його словами, є ймовірність введення повного локдауну по всій території України, якщо ситуація вийде з-під контролю.

Нагадаємо: за даними НАН України, число нових випадків COVID-19 подвоюється кожні три тижні. До квітня щоденний приріст може бути до 20 тисяч випадків.

27 березня Мінздоров'я скоротило кількість "червоних" регіонів до 10, прибравши з неї Рівненську, Черкаську та Чернігівську області.