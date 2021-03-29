В Киеве могут закрыть школы и детские сады из-за коронавируса

Жители столицы, по словам киевских властей, несерьезно отнеслись к карантинным ограничениям.

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что киевские власти не исключают введения более жесткого локдауна из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", — отметил он.

Он рассказал, что за две недели была добавлена тысяча койко-мест для больных COVID-19, но их заполненность "достаточно серьезная".

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", – сказал Поворозник.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о том, что в Украине возможна полная остановка транспорта, если ситуация с коронавирусом станет критичной. Чиновник отметил, что карантин в стране будет действовать как минимум до конца 2021 года. Также, по его словам, есть вероятность введения полного локдауна по всей территории Украины, если ситуация выйдет из-под контроля.

Напомним, по данным НАН Украины число новых случаев COVID-19 удваивается каждые три недели. К апрелю ежедневный прирост может быть до 20 тысяч случаев.

27 марта Минздрав сократил количество "красных" регионов до 10, убрав из нее Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области.