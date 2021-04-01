"Через резонанс": в КМДА знову передумали і підняли ліміт швидкості на 7 вулицях (список)

Вчорашнє рішення про скасування підвищення допустимої швидкості пояснювали великою кількістю жертв у ДТП на дорогах зі списку і через протести велоспільноти.

У КМДА вирішили змінити свою думку щодо зміни швидкісного режиму на 7 дорогах Києва. Про це повідомляє прес-служба.

Від сьогодні (1 квітня) на семи вулицях столиці все ж збільшать допустиму швидкість до 80 км/год на 7 вулицях. Такий режим швидкості діятиме сезонно, як і раніше. Тобто, з 1 квітня до 1 листопада.

"З огляду на суспільний резонанс, який викликав обмеження швидкісного режиму на деяких столичних вулицях, місто разом з поліцією вирішило дозволити рух окремими дорогами... зі швидкістю до 80 км/год", — повідомив перший заступник голови Микола Поворозник.

Дозвіл стосується наступних вулиць:

проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Грінченка до Південного мосту);

проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

У КМДА наголосили, що вони і далі проводитимуть роботу з аналізу швидкісного режиму на вулицях столиці.

Нагадаємо, раніше в КМДА приймали рішення про скасування збільшення швидкісного режиму на 17 вулицях Києва через ДТП. При цьому 29 березня міська влада вже озвучувала плани про скасування обмеження швидкості з 1 квітня на 7 вулицях.

Зазначимо, що до кінця серпня у Києві частково обмежено рух проспектом Степана Бандери через капітальний ремонт на ділянці від вулиці О. Теліги до Оболонського проспекту у бік метро "Почайна".