"Из-за резонанса": в КГГА снова передумали и подняли лимит скорости на 7 улицах (список)

Вчерашнее решение об отмене повышения допустимой скорости объясняли большим количеством жертв в ДТП на дорогах из списка и из-за протестов велосообщества.

В КГГА решили изменить свое мнение касательно изменения скоростного режима на 7 дорогах Киева. Об этом сообщает пресс-служба.

С сегодняшнего дня (1 апреля) на семи улицах столицы все же увеличат допустимую скорость до 80 км/ч на 7 улицах. Такой режим скорости будет действовать сезонно, как и ранее. То есть, с 1 апреля по 1 ноября.

"Учитывая общественный резонанс, который вызвал ограничение скоростного режима на ряде столичных улицах, город вместе с полицией решил разрешить движение отдельными дорогами … со скоростью до 80 км/ч", — сообщил первый заместитель главы Николай Поворозник.

Разрешение касается следующих улиц:

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Южного моста);

проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

В КГГА подчеркнули, что они и дальше будут проводить работу по анализу скоростного режима на улицах столицы.

Напомним, ранее в КГГА принимали решение об отмене увеличения скоростного режима на 17 улицах Киева из-за ДТП. При этом 29 марта городские власти уже озвучивали планы об отмене ограничения скорости с 1 апреля на 7 улицах.

Отметим, что до конца августа в Киеве частично ограничено движение по проспекту Степана Бандеры из-за капитального ремонта на участке от улицы Е. Телиги до Оболонского проспекта в сторону метро "Почайная".