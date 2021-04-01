Третя хвиля коронавірусу: в Україні зайнято більше 60% ліжко-місць

Всього в Україні госпіталізували 5 032 осіб. Найбільше ліжок за добу зайнято в Дніпропетровській області, а Київ "стоїть на межі".

Увечері в четвер, 1 квітня, у медичних установах України пацієнтами з коронавірусом або підозрою на нього зайняті 46 269 ліжок із 77 065 — це 60,04% від їх загальної кількості. Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я України.

За цей день кількість зайнятих лікарняних ліжок збільшилася на 411 порівняно з вчорашнім днем, коли їх було 45 858. У той же час кількість госпіталізацій склала 5 032, що на 129 менше вчорашніх показників (31 березня їх було 5 160).

Кількість виписок порівняно з вчорашнім днем зменшилася на 619: сьогодні їх було 4 416, а вчора — 5 035.

Кількість зайнятих ліжок із централізованою подачею кисню, за даними відомства, дещо збільшилася і склала 53,27% від їхньої загальної кількості проти вчорашніх 53,23%.

П'ятірка регіонів із найбільш "напруженою" ситуацією із зайнятості ліжок із киснем виглядає так:

Київ — 83,84% заповнених ліжок із киснем проти 84,30% напередодні;

Миколаївська область — 71,34% (вчора — 69,88%);

Львівська область — 71,32% (вчора — 70,92%);

Житомирська область — 70,94% (вчора — 71,07%);

Київська область — 68,86% (вчора — 69,04%).

Список "лідерів" із зайнятих ліжок із киснем не змінився. Незначне поліпшення за добу спостерігається в столиці, а також Київській та Житомирській областях. У Миколаївській та Львівській областях кількість вільних ліжок зменшилася.

Системний аналітик Євген Істребін у себе у Facebook зазначив, що Київ "стоїть на межі".

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Забито все. КМДА з 5 квітня по 16 квітня заборонив планові госпіталізації, за деякими винятками. Ось так от, а деяким все смішно, хіхоньки, хаханьки, тусовки та інше", — написав він.

Блогер також зазначив, що ситуація почала стрімко погіршуватися в Дніпропетровській області, зокрема в Кривому Розі.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Там у Кривому Розі скоро буде другий Івано-Франківськ, але про це ніхто не хоче писати. Це ж батьківщина президента, там же не може бути п***ець", — зазначив Істребін.

[ + – ] Госпіталізації, пацієнти в реанімації і на апаратах ШВЛ Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Кількість госпіталізацій, Україна Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Кількість госпіталізацій в областях Фото: Евгений Истребин / Facebook

Раніше повідомлялося, що з 5 квітня Київ вводить локдаун, у зв'язку з чим мер Києва Віталій Кличко сповістив громадян про нові обмеження. Вони діятимуть в місті до 16 квітня.

Слід зазначити, що за минулу добу, 31 березня, в Україні зафіксували 421 смерть від коронавірусу. Це рекордна кількість летальних випадків за весь час пандемії.

Нагадаємо, Денис Шмигаль під час прес-конференції, присвяченій року його роботи на посаді прем'єр-міністра України, заявив, що в Україні вже почалася третя хвиля пандемії коронавірусу.