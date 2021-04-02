Бойовики "Л/ДНР" оголосили "призов на військову службу"

Окупаційні "влади" непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей мають намір закликати на "службу" 400 чоловіків віком від 18 до 27 років.

Бойовики з так званих "ДНР" і "ЛНР" оголосили про "призов на військову службу" на підконтрольних їм території Донецької та Луганської областей. Як повідомляє ZN.ua формування збираються закликати по 200 чоловіків віком від 18 до 27 років.

Зокрема, прес-служба так званої "народної міліції ДНР" повідомила, що з 1 квітня по 15 липня 2021 року "закликаю" на військову службу громадян "республіки". До лав бойовиків на шість місяців будуть призвані 200 громадян республіки віком від 18 до 27 років.

Ті, кого призвуть, "отримають військово-облікову спеціальність" у підрозділах "народної міліції".

Призовники в "ДНР" служитимуть шість календарних місяців.

Що стосується так званої "ЛНР", то в "указі" керівника бойовиків Дениса Пушиліна йдеться, що "призов" проводитиметься з 1 квітня по 30 вересня. Призвуть також 200 чоловік віком від 18 до 27 років.

Призовники непідконтрольної Україні Луганській області теж служитимуть пів року.

Щоб потрапити на "службу", призовники повинні пройти "військово-лікарську комісію і психологічне тестування".

Варто нагадати, що 31 березня Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі.

У результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі в районі селища Шуми Донецької області загинули четверо українських воїнів, двоє отримали поранення. В українській делегації у Тристоронній контактній групі заявляли, що Зеленський провів консультації з лідерами країн "Нормандської четвірки" після обстрілу бойовиків.