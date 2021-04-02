Боевики "Л/ДНР" объявили "призыв на воинскую службу"

Оккупационные "власти" неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей намерены призвать на "службу" 400 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

Боевики из так называемых "ДНР" и ЛНР" объявили о "призыве на воинскую службу" на подконтрольных им территории Донецкой и Луганской областей. Как сообщает ZN.ua формирования намерены призвать по 200 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

В частности, пресс-служба так называемой "народной милиции ДНР" сообщила, что с 1 апреля по 15 июля 2021 года будет "призыв" на военную службу граждан "республики". В ряды боевиков на шесть месяцев будут призваны 200 граждан республики в возрасте от 18 до 27 лет.

Те, кого призовут, "получат военно-учетную специальность" в подразделениях "народной милиции".

Призывники в "ДНР" будут служить шесть календарных месяцев.

Что касается так называемой "ЛНР", то в "указе" руководителя боевиков Дениса Пушилина говорится, что "призыв" будет проводиться с 1 апреля по 30 сентября. Призовут также 200 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Призванные оккупантами жители неподконтрольной Украине Луганской области тоже будут служить полгода.

Чтобы попасть на "службу", призывники должны пройти "военно-врачебную комиссию и психологическое тестирование".

Следует напомнить, что 31 марта Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибли четверо украинских воинов, двое получили ранения. В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявляли, что Зеленский провел консультации с лидерами стран "Нормандской четверки" после обстрела боевиков.