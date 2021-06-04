Мати загиблого бойовика "ДНР" розповіла про його військову підготовку в Росії (відео)

За словами жінки, Росія навчала учасників незаконних збройних формувань ще до початку активної фази конфлікту на сході України.

Мати бойовика Дмитра Долгіх, який загинув на Донбасі, розповіла про те, що він проходив підготовку на військовій базі в Росії. Вона зробила заяву в інтерв'ю російському журналісту Юрію Котенку.

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За словами Олени Кондратенко, її син був українським військовим, проте після початку конфлікту перейшов на бік бойовиків так званої "ДНР" і вступив у загін Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). У травні 2014 року Дмитро пройшов двотижневу підготовку на військовій базі в Молькіно, Краснодарський край. Після цього він вирушив воювати на Донбас і в червні того ж року загинув під Ямполем у Донецькій області.

"Ми отримали важливе свідчення, що ще навесні 2014 року, коли бойові дії на Донбасі повноцінно не почалися, Росія вже на своїх військових базах готувала бойовиків для відправки в Україну", — підкреслив у своєму блозі член української делегації в ТКГ Денис Казанський.

У той момент, коли, за словами матері, Дмитра Долгіх навчали в "Молькіно", проросійські політики й експерти запевняли в непричетності Росії до нібито "громадянської війни" на Сході України. Як додав Денис Казанський, ця військова база відома тим, що там готували найманців приватної військової компанії "Вагнера".

Раніше стало відомо, що бойовики "ДНР" вирішили забирати порожні квартири в держвласність. Такий указ видав ватажок Денис Пушилін.

З'явилася інформація, що бойовик вистрілив у 15-річну дівчинку на Луганщині. За даними української розвідки, інцидент стався, коли військовослужбовець 2 окремої мотострілкової бригади 2 армійського корпусу окупаційних військ готував зброю до чищення.

У Бразилії ексбійця "ДНР" затримали за зберігання наркотиків і боєприпасів. Відомо, що Рафаель Лусваргі воював за бойовиків на Донбасі в 2014-2015 роках.