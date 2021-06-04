Мать погибшего боевика "ДНР" рассказала о его военной подготовке в России (видео)

По словам женщины, Россия обучала участников незаконных вооруженных формирований еще до начала активной фазы конфликта на востоке Украины.

Мать боевика Дмитрия Долгих, погибшего на Донбассе, рассказала о том, что он проходил подготовку на военной базе в России. Она сделала заявление в интервью российскому журналисту Юрию Котенку.

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По словам Елены Кондратенко, ее сын был украинским военным, однако после начала конфликта перешел на сторону боевиков так называемой "ДНР" и вступил в отряд Игоря Гиркина (Стрелкова). В мае 2014 года Дмитрий прошел двухнедельную подготовку на военной базе в Молькино, Краснодарский край. После этого он отправился воевать на Донбасс и в июне того же года погиб под Ямполем в Донецкой области.

"Мы получили важное свидетельство, что еще весной 2014 года, когда боевые действия на Донбассе толком не начались, Россия уже на своих военных базах готовила боевиков для отправки в Украину", — подчеркнул в своем блоге член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

В тот момент, когда, по словам матери, Дмитрия Долгих обучали в "Молькино", пророссийские политики и эксперты уверяли в непричастности России к якобы "гражданской войне" на Востоке Украины. Как добавил Денис Казанский, эта военная база известна тем, что там готовили наемников частной военной компании "Вагнера".

Ранее стало известно, что боевики "ДНР" решили забирать пустые квартиры в госсобственность. Такой указ издал главарь Денис Пушилин.

Появилась информация, что боевик выстрелил в 15-летнюю девочку на Луганщине. По данным украинской разведки, инцидент произошел, когда военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса оккупационных войск готовил оружие к чистке.

В Бразилии экс-бойца "ДНР" задержали за хранение наркотиков и боеприпасов. Известно, что Рафаэль Лусварги воевал за боевиков на Донбассе в 2014-2015 годах.