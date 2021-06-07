Даламан, Бодрум, Дубай, Амстердам: названі найбільш популярні маршрути з "Борисполя" в травні

За минулий місяць загальна кількість рейсів з/в найбільший аеропорт України становить 5 953, з яких 887 були внутрішніми.

У десятку найбільш популярних напрямків з аеропорту "Бориспіль" у травні 2021 року увійшли міста Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Грузії, Нідерландів і Єгипту. Про це повідомив портал avianews.com з посиланням на пресслужбу аеропорту.

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Так, у травні близько 460 тис. пасажирів "Борисполя" (близько 65% від загальної кількості) полетіли в:

Анталію (Туреччина);

Шарм-ель-Шейх (Єгипет);

Хургаду (Єгипет);

Стамбул (Туреччина);

Даламан (Туреччина);

Дубай (Об'єднані Арабські Емірати);

Бодрум (Туреччина);

Амстердам (Нідерланди);

Тбілісі (Грузія);

Анкару (Туреччина).

Зазначається, що ці напрямки були популярними через те, що дев'ять з десяти міст є відкритими для пасажирів з України. Амстердам же закритий для туристів з нашої країни, проте там транспортний вузол, у якому роблять пересадки мандрівники, які мають дозвіл на в'їзд до країн ЄС.

За словами представників пресслужби "Борисполя", усього протягом травня 2021 року їхній аеропорт обслужив 707 тис. чоловік. Чартерними рейсами скористалися 362 тис. чоловік, регулярними — 345 тис. пасажирів.

45,3 тис. пасажирів летіли рейсами всередині України. Загальна кількість рейсів за травень 2021 року становить 5 953, з них внутрішніх — 887.

Усього протягом січня-травня 2021 року послугами аеропорту скористалися майже 2,46 млн пасажирів. Загальна кількість рейсів з початку року становить 21 907, з яких 3 997 були внутрішніми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 4 червня українцям для в'їзду до Туреччини необхідно пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, довідку про вакцинацію або свідоцтво про факт хвороби COVID-19 в останні 6 місяців.

Також раніше повідомлялося, що Франція з 9 червня почне приймати туристів з України. Вакциновані пасажири можуть потрапити в країну за наявності негативного ПЦР-тесту на COVID-19 (72 години) або тесту на антиген (48 годин).