Даламан, Бодрум, Дубай, Амстердам: названы наиболее популярные маршруты из "Борисполя" в мае

За прошлый месяц общее количество рейсов из/в самый большой аэропорт Украины составило 5 953, из которых 887 были внутренними.

В десятку наиболее популярных направлений из аэропорта "Борисполь" в мае 2021 года вошли города Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Нидерландов и Египта. Об этом сообщил портал avianews.com со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

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Так, в мае около 460 тыс. пассажиров "Борисполя" (около 65% от общего количества) полетели в:

Анталью (Турция);

Шарм-эль-Шейх (Египет);

Хургаду (Египет);

Стамбул (Турция);

Даламан (Турция);

Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ);

Бодрум (Турция);

Амстердам (Нидерланды);

Тбилиси (Грузия);

Анкару (Турция).

Отмечается, что эти направления были популярными из-за того, что девять из десяти городов являются открытыми для пассажиров из Украины. Амстердам же закрыт для туристов из нашей страны, однако там находится транспортный узел, в котором делают пересадки путешественники, имеющие разрешение на въезд в страны ЕС.

По словам представителей пресс-службы "Борисполя", всего в течение мая 2021 года их аэропорт обслужил 707 тыс. человек. Чартерными рейсами воспользовались 362 тыс. человек, регулярными — 345 тыс. пассажиров.

45,3 тыс. пассажиров летели рейсами внутри Украины. Общее количество рейсов за май 2021 года составило 5 953, из них внутренних — 887.

Всего в течение января-мая 2021 года услугами аэропорта воспользовались почти 2,46 млн пассажиров. Общее число рейсов с начала года составило 21 907, из которых 3 997 были внутренними.

Напомним, ранее мы писали, что с 4 июня украинцам для въезда в Турцию необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, справку о вакцинации или свидетельство о факте болезни COVID-19 в последние 6 месяцев.

Также ранее сообщалось, что Франция с 9 июня начнет принимать туристов из Украины. Вакцинированные пассажиры могут попасть в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (72 часа) или теста на антиген (48 часов).