Вогняне кільце-2021: кадри незвичайного явища з різних куточків планети (фото, відео)

Спостерігати за сонячним затемненням могли й українці — його максимальна фаза припала на сьогодні, о 13.40 за київським часом.

Затемнення сьогодні, 10 червня, жителі Землі могли спостерігати з різних куточків планети. Нинішнє природне явище досить рідкісне і має назву "вогняне кільце".

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Називається воно так у зв'язку з тим, що сонячне затемнення було кільцеподібним, а не повним — Місяць під час проходження між Землею і Сонцем закривав світило в повному обсязі, у результаті чого й утворився яскравий ореол.

Повне кільцеподібне затемнення — коли Сонце практично повністю закривається Місяцем і видно лише яскраву кромку — пощастило спостерігати жителям Канади, Гренландії та Якутії (РФ).

Спостерігати за затемненням-2021 могли й українці — максимальної фази затемнення досягло о 13:41:51 за київським часом, сам процес тривав майже годину і завершився приблизно о 14:30.

У соцмережах користувачі з усього світу діляться фотознімками та відеозаписами сонячного затемнення.

[ + – ] Затемнення [ + – ] Сонячне затемнення [ + – ] Вогняне кільце [ + – ] Вогняне кільце-2021 [ + – ] Затемнення 2021 [ + – ] Сонячне затемнення 2021 [ + – ] Сонце "сховалося" [ + – ] Сонце за Місяцем [ + – ] Затемнення над морем [ + – ] Сонце, "сховалося" за Місяцем

Пропонуємо і вам насолодитися цим незвичайним видовищем:

[ + – ] Затемнення в Канаді

[ + – ] Затемнення у Великобританії

[ + – ] Затемнення у Франції

Раніше ми повідомляли, що кільцеве сонячне затемнення відбувається так само, як і повне, але Місяць при цьому перебуває на більшій відстані від Землі, тому не затуляє Сонце повністю, залишаючи "вогняне кільце" навколо себе.

Також вважається, що сонячне затемнення — найкращий період позбутися від проблем та мотлоху і почати будувати плани на нове життя.

Фокус розповідав, як пояснювали сонячні затемнення стародавні народи в міфах і легендах.