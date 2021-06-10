Вогняне кільце-2021: кадри незвичайного явища з різних куточків планети (фото, відео)
Спостерігати за сонячним затемненням могли й українці — його максимальна фаза припала на сьогодні, о 13.40 за київським часом.
Затемнення сьогодні, 10 червня, жителі Землі могли спостерігати з різних куточків планети. Нинішнє природне явище досить рідкісне і має назву "вогняне кільце".
Називається воно так у зв'язку з тим, що сонячне затемнення було кільцеподібним, а не повним — Місяць під час проходження між Землею і Сонцем закривав світило в повному обсязі, у результаті чого й утворився яскравий ореол.
Повне кільцеподібне затемнення — коли Сонце практично повністю закривається Місяцем і видно лише яскраву кромку — пощастило спостерігати жителям Канади, Гренландії та Якутії (РФ).
Спостерігати за затемненням-2021 могли й українці — максимальної фази затемнення досягло о 13:41:51 за київським часом, сам процес тривав майже годину і завершився приблизно о 14:30.
У соцмережах користувачі з усього світу діляться фотознімками та відеозаписами сонячного затемнення.
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Раніше ми повідомляли, що кільцеве сонячне затемнення відбувається так само, як і повне, але Місяць при цьому перебуває на більшій відстані від Землі, тому не затуляє Сонце повністю, залишаючи "вогняне кільце" навколо себе.
Також вважається, що сонячне затемнення — найкращий період позбутися від проблем та мотлоху і почати будувати плани на нове життя.
Фокус розповідав, як пояснювали сонячні затемнення стародавні народи в міфах і легендах.