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Вогняне кільце-2021: кадри незвичайного явища з різних куточків планети (фото, відео)

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Сонце, затемнення, 10 червня,
Фото: соцсети | Сонячне затемнення

Спостерігати за сонячним затемненням могли й українці — його максимальна фаза припала на сьогодні, о 13.40 за київським часом.

Затемнення сьогодні, 10 червня, жителі Землі могли спостерігати з різних куточків планети. Нинішнє природне явище досить рідкісне і має назву "вогняне кільце".

Називається воно так у зв'язку з тим, що сонячне затемнення було кільцеподібним, а не повним — Місяць під час проходження між Землею і Сонцем закривав світило в повному обсязі, у результаті чого й утворився яскравий ореол.

Повне кільцеподібне затемнення — коли Сонце практично повністю закривається Місяцем і видно лише яскраву кромку — пощастило спостерігати жителям Канади, Гренландії та Якутії (РФ).

Спостерігати за затемненням-2021 могли й українці — максимальної фази затемнення досягло о 13:41:51 за київським часом, сам процес тривав майже годину і завершився приблизно о 14:30.

У соцмережах користувачі з усього світу діляться фотознімками та відеозаписами сонячного затемнення.

Затемнення
Затемнення
Сонячне затемнення
Сонячне затемнення
Вогняне кільце
Вогняне кільце
Вогняне кільце-2021
Вогняне кільце-2021
Затемнення 2021
Затемнення 2021
Сонячне затемнення 2021
Сонячне затемнення 2021
Сонце "сховалося"
Сонце "сховалося"
Сонце за Місяцем
Сонце за Місяцем
Затемнення над морем
Затемнення над морем
Сонце, "сховалося" за Місяцем
Сонце, "сховалося" за Місяцем
Затемнення
Сонячне затемнення
Вогняне кільце
Вогняне кільце-2021
Затемнення 2021
Сонячне затемнення 2021
Сонце "сховалося"
Сонце за Місяцем
Затемнення над морем
Сонце, "сховалося" за Місяцем

Пропонуємо і вам насолодитися цим незвичайним видовищем:

Затемнення в Канаді
Затемнення у Великобританії
Затемнення у Франції

Раніше ми повідомляли, що кільцеве сонячне затемнення відбувається так само, як і повне, але Місяць при цьому перебуває на більшій відстані від Землі, тому не затуляє Сонце повністю, залишаючи "вогняне кільце" навколо себе.

Також вважається, що сонячне затемнення — найкращий період позбутися від проблем та мотлоху і почати будувати плани на нове життя.

Фокус розповідав, як пояснювали сонячні затемнення стародавні народи в міфах і легендах.