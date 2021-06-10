Огненное кольцо-2021: кадры необычного явления с разных уголков планеты (фото, видео)
Наблюдать за солнечным затмением могли и украинцы – его максимальная фаза пришлась на сегодня, в 13.40 по киевскому времени.
Затмение сегодня, 10 июня, жители Земли могли наблюдать из различных уголков планеты. Нынешнее природное явление достаточно редкое и носит название "огненное кольцо".
Называется оно так в связи с тем, что солнечное затмение было кольцеобразным, а не полным – Луна во время прохождения между Землей и Солнцем закрывала светило не полностью, в результате чего и образовался яркий ореол.
Полное кольцеобразное затмение – когда Солнце практически полностью закрывается Луной и видна лишь яркая кромка – посчастливилось наблюдать жителям Канады, Гренландии и Якутии (РФ).
Наблюдать за затмением-2021 могли и украинцы – максимальной фазы затмение достигло в 13:41:51 по киевскому времени, сам процесс продолжался почти час и завершился приблизительно в 14:30.
В сосцетях пользователи со всего мира делятся фотоснимками и видеозаписями солнечного затмения.
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Ранее мы сообщали, что кольцевое солнечное затмение происходит так же, как и полное, но Луна при этом находится на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя.
Также считается, что солнечное затмение – лучший период избавиться от проблем и хлама и начать строить планы на новую жизнь.
Фокус рассказывал, как объясняли солнечные затмения древние народы в мифах и легендах.