Огненное кольцо-2021: кадры необычного явления с разных уголков планеты (фото, видео)

Наблюдать за солнечным затмением могли и украинцы – его максимальная фаза пришлась на сегодня, в 13.40 по киевскому времени.

Затмение сегодня, 10 июня, жители Земли могли наблюдать из различных уголков планеты. Нынешнее природное явление достаточно редкое и носит название "огненное кольцо".

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Называется оно так в связи с тем, что солнечное затмение было кольцеобразным, а не полным – Луна во время прохождения между Землей и Солнцем закрывала светило не полностью, в результате чего и образовался яркий ореол.

Полное кольцеобразное затмение – когда Солнце практически полностью закрывается Луной и видна лишь яркая кромка – посчастливилось наблюдать жителям Канады, Гренландии и Якутии (РФ).

Наблюдать за затмением-2021 могли и украинцы – максимальной фазы затмение достигло в 13:41:51 по киевскому времени, сам процесс продолжался почти час и завершился приблизительно в 14:30.

В сосцетях пользователи со всего мира делятся фотоснимками и видеозаписями солнечного затмения.

[ + – ] Затмение [ + – ] Солнечное затмение [ + – ] Огненное кольцо [ + – ] Огненное кольцо-2021 [ + – ] Затмение 2021 [ + – ] Солнечное затмение 2021 [ + – ] Солнце "спряталось" [ + – ] Солнце за Луной [ + – ] Затмение над морем [ + – ] Солнце, "спрятавшееся" за Луной

Предлагаем и вам насладиться этим необычным зрелищем:

[ + – ] Затмение в Канаде

[ + – ] Затмение в Великобритании

[ + – ] Затмение во Франции

Ранее мы сообщали, что кольцевое солнечное затмение происходит так же, как и полное, но Луна при этом находится на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя.

Также считается, что солнечное затмение – лучший период избавиться от проблем и хлама и начать строить планы на новую жизнь.

Фокус рассказывал, как объясняли солнечные затмения древние народы в мифах и легендах.