СБУ проводить обшуки в "Муніципальній варті" у Києві, — депутат (оновлено)

Під час обшуків були виявлені гранатомети, пістолети і ножі. У спецслужбі незабаром обіцяють дати офіційну інформацію.

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в "Муніципальній варті" у столиці. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив депутат Київради від партії "ОПЗЖ" Михайло Наконечний.

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За його інформацією, під час обшуків було знайдено зброю.

"Під час обшуків виявлено та вилучено вогнепальну зброю і навіть гранатомети. Цікаве неприбуткове підприємство, яке фінансується за рахунок київського бюджету", — написав депутат.

Він також опублікував фото з місця обшуків.

На момент написання новини ні в СБУ, ні в КМДА обшуки не коментували. Кореспондент Фокуса звернувся до депутата з проханням розкрити джерело оприлюдненої ним інформації та деталі події. Також ми звернулися до глави "Муніципальної варти" в Києві Сергія Бондаря, який був одним з лідерів праворадикальної організації "С14".

Телеграм-канал, повʼязаний із міністром-втікачем Олександром Клименком (міністр податків і зборів часів Януковича), заявляє, що їм джерела в СБУ підтвердили факт обшуків.

"Незабаром буде оприлюднено офіційну заяву СБУ про причини обшуку. Попередньо — у справі про незаконне поводження зі зброєю (ст. 263 КК України)", — пишуть в телеграм-каналі.

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В СБУ повідомили, що співробітники "Муніципальної варти" облаштували незаконний полігон на території колишнього дитячого табору в Дарницькому районі Києва. Слідство встановило, що там влаштовувалися стрільби з незареєстрованої зброї. Крім цього під час обшуків у фігурантів справи вилучили:

Гранатомет РПГ-22 400 г тротилу 2 корпуси гранат РГД-5 Пістолет "KRISS" калібром 9,21 мм Майже 100 патронів Велика кількість нарізної зброї.

Спецслужба відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами КК України). Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам справи.

Фото: прес-центр СБУ

Нагадаємо, в Києві збирали підписи за ліквідацію "Муніципальної варти" в Києві. На думку автора петиції, створення організації не передбачено Конституцією. Як пише Бабель, "Муніципальна варта" зʼявилася у 2015 році. А у 2017 Кличко видав перші посвідчення співробітникам муніципальної охорони.

Зазначимо, що стежити за карантином в Києві доручали "Муніципальній варті" ще минулого року. Серед учасників організації є члени С14, які відомі, зокрема, тим, що спалили табір ромів на Лисій горі в Києві. При цьому в Держдепі США С14 назвали "групою ненависті" у звіті.

Також глава київської Нацполіції Юрій Зозуля називав учасників С-14 "людьми, які сповідують расову ненависть" і заявив, що правоохоронці не можуть з ними працювати. А на Ukrainian Fashion Week Віталій Кличко презентував форму "Муніципальної варти".

У серпні 2019 року журналіст Денис Казанський розповів у себе у Facebook, що був свідком "рейду" "Варти" на столичному залізничному вокзалі. Вони повернули гаманець, який, імовірно, був вкрадений зловмисниками.

Фокус писав, чому Зеленський воює з Кличком і чим це закінчиться.