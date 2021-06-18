СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте" в Киеве, - депутат (обновлено)

В ходе обысков были обнаружены гранатометы, пистолеты и ножи. В спецслужбе в скором времени обещают дать официальную информацию.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в "Муниципальной варте" в столице. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Киевсовета от партии "ОПЗЖ" Михаил Наконечный.

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По его информации, во время обысков было найдено оружие.

"Во время обысков обнаружены и изъято огнестрельное оружие и даже гранатометы. Интересное неприбыльное предприятие, которое финансируется за счет киевского бюджета", — написал депутат.

Он также опубликовал фото с места обысков.

На момент написания новости ни в СБУ, ни в КГГА обыски не комментировали. Корреспондент Фокуса обратился к депутату с просьбой раскрыть источник обнародованной им информации и детали происшествия. Также мы обратились к главе "Муниципальной варте" в Киеве Сергею Бондарю, который был одним из лидеров праворадикальной организации "С14".

Телеграм-канал, связанный с беглым министром Александром Клименко (министр налогов и сборов времен Януковича), заявляет, что им источники в СБУ подтвердили факт обысков.

"Вскоре будет обнародовано официальное заявление СБУ о причинах обыска. Предварительно — по делу о незаконном обращении с оружием (ст. 263 УК Украины)", — пишут в телеграм-канале.

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В СБУ сообщили, что сотрудники "Муниципальной варты" обустроили незаконный полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева. Следствие установило, что там устраивались стрельбы из незарегистрированного оружия. Кроме этого при обысках у фигурантов дела изъяли:

Гранатомет РПГ-22 400 г тротила 2 корпуса гранат РГД-5 Пистолет "KRISS" калибром 9,21 мм Почти 100 патронов Большое количество нарезного оружия.

Спецслужба открыла уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами УК Украины). На данный момент решается вопрос касательно сообщения о подозрении фигурантам дела.

Фото: пресс-центр СБУ

Напомним, в Киеве собирали подписи за ликвидацию "Муниципальной варты" в Киеве. По мнению автора петиции, создание организации не предусмотрено Конституцией. Как пишет Бабель, "Муниципальная варта" появилась в 2015 году. А в 2017 Кличко выдал первые удостоверения сотрудникам муниципальной охраны.

Отметим, что следить за карантином в Киеве поручали "Муниципальной варте" еще в прошлом году. Среди участников организации есть члены С14, которые известны, в частности, тем, что сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. При этом в Госдепе США С14 назвали "группой ненависти" в отчете.

Также глава киевской Нацполиции Юрий Зозуля называл участников С-14 "людьми, исповедующими расовую ненависть" и заявил, что правоохранители не могут с ними работать. А на Ukrainian Fashion Week Виталий Кличко презентовал форму "Муниципальной варты".

В августе 2019 года журналист Денис Казанский рассказал у себя в Facebook, что был свидетелем "рейда" "Варты" на столичном ж/д вокзале. Они вернули кошелек, который, вероятно, был украден злоумышленниками.

Фокус писал, почему Зеленский воюет с Кличко и чем это закончится.