На Ровенщине многодетный отец погиб из-за лошади и бобров

Мужчина упал в вырытую бобрами нору, сверху на него свалилась лошадь.

У селі Сварині Сарненського району Рівненської області чоловік загинув після того, як впав в яму, вириту бобрами.

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Як повідомляє в соцмережі Facebook Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги, на момент приїзду медиків на місце події чоловік вже був мертвий.

З'ясувалося, що місцевий житель 1978 року народження пішов на пасовище за конем і, вже повертаючись додому, провалився в яму, вириту біля річки бобрами.

Зверху на чоловіка впала кінь, це падіння, ймовірно, і було фатальним. Спочатку з ями витягли коня, потім – потерпілого без ознак життя.

Уточнюється, що загиблий був батьком дев'ятьох дітей.

[ + – ] Повідомлення про загибель чоловіка

Нагадаємо, 15 червня в Києві п'яний пішохід йшов по тротуару і врізався в велосипедиста, який рухався назустріч. В результаті поштовху водій велосипеда з'їхав на дорогу, врізався у вантажівку, впав і помер на місці від отриманих травм.

А в Рівненській області 10 червня чоловік помер після нападу бджіл. Йому вдалося дістатися з пасіки додому, де він і помер.

2 травня під час екскурсії до Кам'янецькому водоспаду в Карпатах загинув 12-річний школяр, який вирішив зробити селфі біля водоспаду.