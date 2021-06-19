На Ровенщине многодетный отец погиб из-за лошади и бобров

Мужчина упал в вырытую бобрами нору, сверху на него свалилась лошадь.

В селе Сварины Сарненского района Ровенской области мужчина погиб после того, как упал в яму, вырытую бобрами.

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Как сообщает в соцсети Facebook Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи, на момент приезда медиков на место происшествия мужчина уже был мертв.

Выяснилось, что местный житель 1978 года рождения пошел на пастбище за лошадью и уже возвращаясь домой, провалился в яму, вырытую у реки бобрами.

Сверху на мужчину упала лошадь, это падение, вероятно, и было фатальным. Сначала из ямы извлекли лошадь, затем – пострадавшего без признаков жизни.

Уточняется, что погибший был отцом девятерых детей.

[ + – ] Сообщение о гибели мужчины

Напомним, 15 июня в Киеве пьяный пешеход шел по тротуару и врезался в велосипедиста, который двигался навстречу. В результате толчка водитель велосипеда съехал на дорогу, врезался в грузовик, упал и умер на месте от полученных травм.

А в Ровенской области 10 июня мужчина скончался после нападения пчел. Ему удалось добраться с пасеки домой, где он и умер.

2 мая во время экскурсии к Каменецкому водопаду в Карпатах погиб 12-летний школьник, решивший сделать селфи у водопада.