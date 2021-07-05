Аварія на електростанції в Молдові знеструмила понад 100 населених пунктів під Одесою

Без електроенергії, стверджують фахівці, залишилися жителі 96 населених пунктів. Ще 47 були порушені частково.

Вдень, 5 липня, сталося аварійне відключення лінії потужністю 110 кВ Молдавської державної районної електричної станції, живильної підстанції "Роздільна" і "Кучурган" в Одеській області.

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Як повідомляє в соцмережі Facebook пресслужба ДТЕК "Одеські електромережі", в звʼязку з цим без електроенергії повністю залишилися 96 населених пунктів і частково ще 47 у Роздільнянському та Одеському районах області.

У пресслужбі зазначили, що відновлення електропостачання стане можливим після усунення несправностей на обладнанні Молдавської станції.

"Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб підключити до мережі наших клієнтів і, насамперед, соціально важливі обʼєкти", — запевнили у відомстві.

Нагадаємо, в лютому в Херсоні через аварію на електромережах майже три тисячі містян залишилися без водопостачання.

Також повідомлялося, що в тому ж місяці на Запорізькій ТЕС сталося відключення енергоблоків, унаслідок чого в містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих селах зникло світло, звʼязок та інтернет.

Фокус зʼясував, чому українська енергетика взимку 2021 року зіткнулася з кризою, і в якому випадку можливі планові відключення житлових кварталів і підприємств країни.