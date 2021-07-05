Авария на электростанции в Молдове обесточила более 100 населенных пунктов под Одессой

Без электроэнергии, утверждают специалисты, остались жители 96 населенных пунктов. Еще 47 были затронуты частично.

Днем, 5 июля произошло аварийное отключение линии мощностью 110 кВ Молдавской государственной районной электрической станции, питающей подстанции "Раздельная" и "Кучурганы" в Одесской области.

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Как сообщает в соцсети Facebook пресс-служба ДТЭК "Одесские электросети", в связи с этим без электроэнергии полностью остались 96 населенных пунктов и частично еще 47 в Раздельнянском и Одесском районах области.

В пресс-службе отметили, что восстановление электроснабжения станет возможным после устранения неисправностей на оборудовании Молдавской станции.

"Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы подключить к сети наших клиентов и, в первую очередь, социально важные объекты", – заверили в ведомстве.

Напомним, в феврале в Херсоне из-за аварии на электросетях около трех тысяч горожан остались без водоснабжения.

Также сообщалось, что в том же месяце на Запорожской ТЭС произошло отключение энергоблоков, в результате чего в городах Энергодар, Днепрорудный и ближайших сёлах пропал свет, связь и интернет.

Фокус выяснил, почему украинская энергетика зимой 2021 года столкнулась с кризисом, и в каком случае возможны плановые веерные отключения жилых кварталов и предприятий страны.