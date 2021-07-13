У київському МВЦ пенсіонерів почнуть прищеплювати вакциною Pfizer, інших — тільки Sinovac

Літнім людям нададуть вибір із двох вакцин, сертифікованих в Україні. КМДА запропонувала містянам записуватися заздалегідь.

Із 16 липня в Києві людей віком від 60 років почнуть прищеплювати препаратом від Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти COVID-19. Про це у вівторок повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації на офіційному сайті.

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За словами глави Департаменту охорони здоровʼя Валентини Гінзбург, пенсіонери зможуть вибрати з двох препаратів: Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і CoronaVac від Sinovac. Уже зараз можна записатися в системі HELSI.ME, а потім у призначений час прийти на вакцинацію в Міжнародний виставковий центр. У КМДА наголосили, що киянам молодше 60 років поки роблять щеплення тільки вакциною CoronaVac.

"Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності — допоможіть їм записатися, адже не всі люди похилого віку "дружать" з гаджетами. Також непогано буде, якщо ви зареєструєтесь на щеплення і самі", — підкреслила Валентина Гінзбург.

Вона додала, що запис значно скорочує час очікування в чергах, а також дозволяє медикам вакцинувати більшу кількість людей. Після впровадження такої системи Київ став лідером за щепленнями проти коронавірусу серед регіонів — 12-го липня загальна кількість щеплень з початку кампанії перевищила 500 тисяч.

Раніше стало відомо, що Центри вакцинації в Києві й області почали працювати щодня. У будні щеплення в столиці роблять з 10:00 до 17:30, а у вихідні — з 9:00 до 15:00.

Писали також, що вакцину Pfizer почали застосовувати в центрах масової вакцинації по всій Україні. Препарат зможуть отримати всі охочі, але пріоритет надають літнім і людям із супутніми захворюваннями.

Напередодні Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що в Україні повністю вакциновані понад мільйон осіб. Усього з початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 2 мільйонам українців, однак більше половини отримали тільки по одній дозі.