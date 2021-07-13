В киевском МВЦ пенсионеров начнут прививать вакциной Pfizer, остальных - только Sinovac

Пожилым людям предоставят выбор из двух вакцин, сертифицированных в Украине. КГГА предложила горожанам записываться заранее.

С 16 июля в Киеве людей возрастом от 60 лет начнут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech в Центре вакцинации против COVID-19. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации на официальном сайте.

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По словам главы Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, пенсионеры смогут выбрать из двух препаратов: Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и CoronaVac от Sinovac. Уже сейчас можно записаться в системе HELSI.ME, а потом в назначенное время прийти на вакцинацию в Международный выставочный центр. В КГГА подчеркнули, что киевлян младше 60 лет пока прививают только вакциной CoronaVac.

"Большая просьба к киевлянам: донесите эту информацию до своих старших родственников. В случае необходимости — помогите им записаться, ведь не все пожилые люди "дружат" с гаджетами. Также неплохо будет, если вы зарегистрируетесь на прививку и сами", — подчеркнула Валентина Гинзбург.

Она добавила, что запись значительно сокращает время ожидания в очередях, а также позволяет медикам вакцинировать большее количество человек. После внедрения такой системы Киев стал лидером по прививкам против коронавируса среди регионов — 12 июля общее количество прививок с начала кампании превысило 500 тысяч.

Ранее стало известно, что Центры вакцинации в Киеве и области начали работать ежедневно. По будням прививки в столице делают с 10:00 до 17:30, а по выходным — с 9:00 до 15:00.

Писали также, что вакцину Pfizer начали применять в центрах массовой вакцинации по всей Украине. Препарат смогут получить все желающие, но приоритет предоставляют пожилым и людям с сопутствующими заболеваниями.

Накануне Минздрав сообщил, что в Украине полностью вакцинировались более миллиона человек. Всего с начала вакцинальной кампании прививку сделали более 2 миллионам украинцев, однако более половины получили только по одной дозе.