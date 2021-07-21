Приступ епілепсії у водія: в Кривому Розі вантажівка в'їхала в ТРЦ (фото)
Унаслідок пригоди травмовані двоє вантажників.
У Кривому Розі вантажний автомобіль врізався в торгово-розважальний центр "Ашан".
Як повідомляє в середу, 21 липня, Telegram-канал місцевого блогера Олега Єрмолинського, перед цим вантажівка протаранила легковий автомобіль, припаркований біля ТРЦ.
Після цього машина вʼїхала у вітрину "Ашана" і розбила її.
За попередніми даними, у водія вантажного автомобіля стався напад епілепсії, що й слугувало причиною аварії.
Разом із водієм у вантажівці знаходилися двоє вантажників, яких госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Повідомляється, що постраждалих серед відвідувачів торговельно-розважального центру немає.
Нагадаємо, в Києві 12 червня вантажівка врізалася в металеву конструкцію. Унаслідок ДТП опора ЛЕП звалилася посеред дороги і перегородила рух транспорту.
А в Дніпрі у водія мікроавтобуса під час руху стався напад епілепсії, внаслідок чого його автомобіль вʼїхав у маршрутку з пасажирами.
Також повідомлялося, що в Києві водій маршрутки з пасажирами врізався у вантажівку, при цьому постраждали 12 осіб.