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Приступ эпилепсии у водителя: в Кривом Роге грузовик въехал в ТРЦ (фото)

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Кривой Рог, Ашан, авария,

В результате происшествия травмированы двое грузчиков.

В Кривом Роге грузовой автомобиль врезался в торгово-развлекательный центр "Ашан".

Как сообщает в среду, 21 июля Telegram-канал местного блогера Олега Ермолинского, перед этим грузовик протаранил легковой автомобиль, припаркованный у ТРЦ.

После этого машина въехала в витрину "Ашана" и разбила ее.

По предварительным данным, у водителя грузового автомобиля произошел приступ эпилепсии, что и послужило причиной аварии.

Кривой Рог, Ашан, легковушка,
Разбитый автомобиль
Кривой Рог, Ашан, грузовик,
Грузовик врезался в витрину
Кривой Рог, Ашан, ТРЦ,
ТРЦ "Ашан"
Кривой Рог, Ашан, авария,
Грузовик после аварии
Кривой Рог, Ашан, легковушка,
Кривой Рог, Ашан, грузовик,
Кривой Рог, Ашан, ТРЦ,
Кривой Рог, Ашан, авария,

Вместе с водителем в грузовике находились двое грузчиков, которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что пострадавших среди посетителей торгово-развлекательного центра нет.

Напомним, в Киеве 12 июня грузовик врезался в металлическую конструкцию. В результате ДТП опора ЛЭП рухнула посреди дороги и перегородила движение транспорта.

А в Днепре у водителя микроавтобуса во время движения случился приступ эпилепсии, в результате чего его автомобиль въехал в маршрутку с пассажирами.

Также сообщалось, что в Киеве водитель маршрутки с пассажирами врезался в грузовик, при этом пострадали 12 человек.