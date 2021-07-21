Приступ эпилепсии у водителя: в Кривом Роге грузовик въехал в ТРЦ (фото)

В результате происшествия травмированы двое грузчиков.

В Кривом Роге грузовой автомобиль врезался в торгово-развлекательный центр "Ашан".

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Как сообщает в среду, 21 июля Telegram-канал местного блогера Олега Ермолинского, перед этим грузовик протаранил легковой автомобиль, припаркованный у ТРЦ.

После этого машина въехала в витрину "Ашана" и разбила ее.

По предварительным данным, у водителя грузового автомобиля произошел приступ эпилепсии, что и послужило причиной аварии.

[ + – ] Разбитый автомобиль [ + – ] Грузовик врезался в витрину [ + – ] ТРЦ "Ашан" [ + – ] Грузовик после аварии

Вместе с водителем в грузовике находились двое грузчиков, которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что пострадавших среди посетителей торгово-развлекательного центра нет.

Напомним, в Киеве 12 июня грузовик врезался в металлическую конструкцию. В результате ДТП опора ЛЭП рухнула посреди дороги и перегородила движение транспорта.

А в Днепре у водителя микроавтобуса во время движения случился приступ эпилепсии, в результате чего его автомобиль въехал в маршрутку с пассажирами.

Также сообщалось, что в Киеве водитель маршрутки с пассажирами врезался в грузовик, при этом пострадали 12 человек.