Приступ эпилепсии у водителя: в Кривом Роге грузовик въехал в ТРЦ (фото)
В результате происшествия травмированы двое грузчиков.
В Кривом Роге грузовой автомобиль врезался в торгово-развлекательный центр "Ашан".
Как сообщает в среду, 21 июля Telegram-канал местного блогера Олега Ермолинского, перед этим грузовик протаранил легковой автомобиль, припаркованный у ТРЦ.
После этого машина въехала в витрину "Ашана" и разбила ее.
По предварительным данным, у водителя грузового автомобиля произошел приступ эпилепсии, что и послужило причиной аварии.
Вместе с водителем в грузовике находились двое грузчиков, которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что пострадавших среди посетителей торгово-развлекательного центра нет.
Напомним, в Киеве 12 июня грузовик врезался в металлическую конструкцию. В результате ДТП опора ЛЭП рухнула посреди дороги и перегородила движение транспорта.
А в Днепре у водителя микроавтобуса во время движения случился приступ эпилепсии, в результате чего его автомобиль въехал в маршрутку с пассажирами.
Также сообщалось, что в Киеве водитель маршрутки с пассажирами врезался в грузовик, при этом пострадали 12 человек.