В Україну йде похолодання: в яких регіонах спаде спека

Довгоочікувана прохолода очікується і в Києві, проте, із середи в столиці можливі дощі.

У вівторок, 3 серпня, на більшій частині України прогнозується послаблення спеки.

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Як повідомляє у Facebook синоптикиня Наталія Діденко, температура повітря протягом завтрашнього дня складе в більшості регіонів від +25…+28 градусів.

Лише в західних областях завтра очікується вдень +22…+27 градусів, а на сході та півдні країни — від +29…+33 з відміткою "плюс".

За її словами, атмосферний фронт "зачепиться" за схід та південний схід, тут можливі короткочасні дощі та грози. Також дощі очікуються місцями в Карпатах.

На решті території України суху погоду забезпечить потужний атлантичний антициклон.

У Києві 3 серпня температура повітря знизиться до +25 — +26 градусів вдень, дощі в столиці завтра малоймовірні.

Проте вже із середи, додала Наталія Діденко, в Києві можливі короткочасні дощі та грози.

[ + – ] Повідомлення Наталії Діденко

Згідно з прогнозом Gismeteo, нічна температура повітря в Києві в найближчі три дні буде коливатися від 16 до 21 градуса, денна — від 26 до 29.

[ + – ] Погода в Києві

У Харкові вночі температура повітря складе від 18 до 24 градусів, удень повітря прогріється до 27-33 градусів тепла.

[ + – ] Погода в Харкові

В Одесі мінімальна нічна температура буде +23, вдень сонце припече до +28.

[ + – ] Погода в Одесі

У Дніпрі ночами температура повітря очікується приблизно 20 градусів тепла, вдень — від +28 до +33.

[ + – ] Погода в Дніпрі

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що в серпні українців чекає практично безхмарна погода і спека до +40 градусів Цельсія. При цьому завершиться літо, згідно з його прогнозами, проливними дощами.

Також відомо, що 22 липня негода, що розігралася на більшій частині території України, стала причиною загибелі двох людей.

Фокус писав про те, що у Львові 20-річний хлопець і 18-річна дівчина загинули в Стрийському парку внаслідок того, що на них через шквальний вітер впало дерево.