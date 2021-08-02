В Украину идет похолодание: в каких регионах спадет жара

Долгожданная прохлада ожидается и в Киеве, однако, со среды в столице возможны дожди.

Во вторник, 3 августа на большей части Украины прогнозируется ослабление жары.

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Как сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в течение завтрашнего дня составит в большинстве регионов от + 25 + 28 градусов.

Лишь в западных областях завтра ожидается днем ​​22 + 27 градусов, а на востоке и юге страны – от + 29 + 33 с отметкой "плюс".

По ее словам, атмосферный фронт "зацепится" за восток и юго-восток, здесь вероятны кратковременные дожди и грозы. Также дожди ожидаются местами в Карпатах.

На остальной территории Украины сухую погоду обеспечит мощный атлантический антициклон.

В Киеве 3 августа температура воздуха снизится до +25 – +26 градусов днем, дожди в столице завтра маловероятны.

Зато уже со среды, добавила Наталья Диденко, в Киеве возможны кратковременные дожди и грозы.

[ + – ] Сообщение Натальи Диденко

Согласно прогнозу Gismeteo, ночная температура воздуха в Киеве в ближайшие три дня будет колебаться от 16 до 21 градуса, дневная – от 26 до 29.

[ + – ] Погода в Киеве

В Харькове ночью температура воздуха составит от 18 до 24 градусов, днем воздух прогреется до 27-33 градусов тепла.

[ + – ] Погода в Харькове

В Одессе минимальная ночная температура будет + 23, днем солнце припечет до + 28.

[ + – ] Погода в Одессе

В Днепре ночами температура воздуха ожидается в районе 20 градусов тепла, днем – от +28 до + 33.

[ + – ] Погода в Днепре

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в августе украинцев ждет практически безоблачная погода и жара до +40 градусов Цельсия. При этом завершится лето, согласно его прогнозам, проливными дождями.

Также известно, что 22 июля непогода, разыгравшаяся на большей части территории Украины, стала причиной гибели двух человек.

Фокус писал о том, что во Львове 20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в Стрыйском парке в результате того, что на них из-за шквального ветра упало дерево.