"Вибачень мало": Мінкульт домагається штрафу для Red Bull за дрифт на Софійській площі

Глава відомства Олександр Ткаченко назвав подію "знущанням над історичним центром Києва", у зв'язку з чим має намір ініціювати зміни в законодавстві.

Міністерство культури подало заяву в правоохоронні органи про порушення, скоєне компанією, яка "дозволила собі небезпечний дрифт у буферній зоні ЮНЕСКО". Про це написав у своєму телеграм-каналі міністр культури Олександр Ткаченко.

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Те, що сталося, він назвав "не просто з невіглаством, а знущанням над історичним центром Києва".

Міністр вважає, що компанія, яка "влаштувала перегони", повинна понести фінансове покарання.

Також повинна бути "відповідальність чиновників, які повинні були цьому протистояти, і поліцейських, які повинні були це зупинити".

Ткаченко додав, що ініціюватиме зміни до законодавства, щоб подібні акції, які відбуваються на історичних, заповідних територіях, зокрема, внесених у буферну зону ЮНЕСКО, узгоджуватися з Мінкультури.

Про цей інцидент Ткаченко писав у себе в Telegram і напередодні. Тоді він заявив, що те, що трапилося, "є приводом, щоб наше міністерство могло накладати штраф або заборону, якщо таке буде відбуватися біля історичних пам'яток".

Видання MMR повідомило, що дрифт на Софійській площі був частиною проекту Red Bull до Дня Незалежності України. За зйомку відповідав продакшн Lushyn Filmmaking.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Нагадаємо, компанія Red Bull UA попросила вибачення в жителів Києва і столичної влади за екстремальну відеозйомку, в результаті якої була зіпсована бруківка на Софійській площі.

Реперка Alyona Alyona брала участь у дрифті. Вона сказала, що організатори переконали її в наявності дозволів міської влади.

10 серпня на Софійській площі в Києві знімали екстремальний ролик із елементами дрифту.