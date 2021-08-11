"Извинений мало": Минкульт добивается штрафа для Red Bull за дрифт на Софийской площади

Глава ведомства Александр Ткаченко назвал произошедшее "издевательством над историческим центром Киева", в связи с чем намерен инициировать изменения в законодательстве.

Министерство культуры подало заявление в правоохранительные органы о нарушении, совершенном компанией, которая "позволила себе опасный дрифт в буферной зоне ЮНЕСКО". Об этом написал в своем телеграм-канале министр культуры Александр Ткаченко.

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Случившееся он назвал "не просто с невежеством, а издевательством над историческим центром Киева".

Министр считает, что компания, "устроившая гонки", должна понести финансовое наказание.

Также должна быть "ответственность чиновников, которые должны были этому противостоять, и полицейских, которые должны были это остановить".

Ткаченко добавил, что будет инициировать изменения в законодательство, чтобы подобные акции, происходящие на исторических, заповедных территориях, в частности, внесенных в буферную зону ЮНЕСКО, согласовываться с Минкультуры.

Об этом инциденте Ткаченко писал у себя в Telegram и накануне. Тогда он заявил, что случившееся "является поводом, чтобы наше министерство могло накладывать штраф или запрет, если такое будет происходить у исторических памятников".

Издание MMR сообщило, что дрифт на Софийской площади был частью проекта Red Bull ко Дню Независимости Украины. За съемку отвечал продакшн Lushyn Filmmaking.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, компания Red Bull UA попросила прощения у жителей Киева и столичной власти по экстремальную видеосъемку, в результате которой была испорчена мостовая на Софийской площади.

Рэперша Alyona Alyona принимала участие в дрифте. Она сказала, что организаторы убедили ее в наличии разрешений городских властей.

10 августа на Софийской площади в Киеве снимали экстремальный ролик с элементами дрифта.