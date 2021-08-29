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Україна Ситуація на Донбасі

Посилення обстрілів: на Донбасі поранення отримали 10 українських воїнів

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Евакуація пораненого на Донбасі

Стріляли не тільки по позиціях української армії, але і по місту Авдіївка.

За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 18 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені 10 українських військовослужбовців. Поранені перебувають у лікувальних установах, стан їхнього здоров'я задовільний. Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Обстріли українських позицій велися біля Троїцького, Світлодарська, Авдіївки, Красногоровки, Травневого, Луганського, Невельського, Гранітного і Південного.

Бойовики вели вогонь з мінометів різного калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Наші воїни дали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність", — йдеться в повідомленні.

Також російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку з мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

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Наслідки обстрілу Авдіївки

На кордоні Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Відзначимо, що сьогодні, 29 червня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Цей день встановлений указом Президента у 2019 році.

Раніше Фокус повідомляв, що через обстріли "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів поруч з Авдіївки. Цій обстріл міста став першим з 2017 року.

У серпні в зоні ООС загинули вісім українських бійців. Остання бойова втрата ВСУ на Донбасі була 27 серпня.