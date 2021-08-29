Усиление обстрелов: на Донбассе ранения получили 10 украинских воинов
Стреляли не только по позициям украинской армии, но и по городу Авдеевка.
За прошедшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены 10 украинских военнослужащих. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС).
Обстрелы украинских позиций велись возле Троицкого, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Травневого, Луганского, Невельского, Гранитного и Южного.
Боевики вели огонь из минометов разного калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Наши воины дали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность", – говорится в сообщении.
Также российско-оккупационные войска обстреляли Авдеевку из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.
На границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Отметим, что сегодня, 29 июня отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Этот день установлен указом Президента в 2019 году.
Ранее Фокус сообщал, что из-за обстрелов "Укрзализныця" ограничила движение поездов рядом с Авдеевкой. Этот обстрел города стал первым с 2017 года.
В августе в зоне ООС погибли восемь украинских бойцов. Последняя боевая потеря ВСУ на Донбассе была 27 августа.