Усиление обстрелов: на Донбассе ранения получили 10 украинских воинов

Стреляли не только по позициям украинской армии, но и по городу Авдеевка.

За прошедшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены 10 украинских военнослужащих. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС).

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Обстрелы украинских позиций велись возле Троицкого, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Травневого, Луганского, Невельского, Гранитного и Южного.

Боевики вели огонь из минометов разного калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Наши воины дали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность", – говорится в сообщении.

Также российско-оккупационные войска обстреляли Авдеевку из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

[ + – ] Последствия обстрела Авдеевки

На границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отметим, что сегодня, 29 июня отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Этот день установлен указом Президента в 2019 году.

Ранее Фокус сообщал, что из-за обстрелов "Укрзализныця" ограничила движение поездов рядом с Авдеевкой. Этот обстрел города стал первым с 2017 года.

В августе в зоне ООС погибли восемь украинских бойцов. Последняя боевая потеря ВСУ на Донбассе была 27 августа.