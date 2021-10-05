Затриману в Бельгії за спробу повернути викраденого сина українку перевезли до Франції — МЗС

У МЗС розповіли Фокусу, що Ірину Руц із чоловіком звільнили під заставу та зобов'язали не залишати Францію. А дитину віддали біологічному батькові, який раніше викрав його з України.

На початку серпня 2021 року поліція Бельгії за запитом французьких правоохоронців затримала українку Ірину Руц із її чоловіком за спробу повернути в Україну її малолітнього сина від попереднього шлюбу Луї Дюамеля, якого його біологічний батько — Крістоф Дюамель — у травні 2019 року незаконно вивіз із країни на авто з дипломатичними номерами. Про це 10 вересня розповів правознавець і публіцист Геннадій Друзенко.

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Бельгійські правоохоронці затримали Ірину Руц із її чоловіком, незважаючи на те, що Крістоф Дюамель, який є колишнім заступником директора Французького інституту в Україні, був позбавлений українським судом батьківських прав за викрадення дитини та побиття його матері. Луї, за словами Друзенка, також перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Прокурор у Бельгії ж, повідомляв правознавець, погрожував жінці з її чоловіком довічним ув'язненням.

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Друзенко запевнив, що Міністерство закордонних справ України поінформоване про цю ситуацію, тому Фокус звернувся до відомства, щоб дізнатися про поточний стан справ у цій історії.

Ірину Руц затримали в Бельгії через спроби повернути викраденого сина в Україну: що розповіли в МЗС

Так, у повідомленні від 22 вересня пресслужба МЗС України підтвердила Фокусу, що 2 серпня співробітники бельгійської поліції затримали Ірину Руц із її чоловіком Владиславом Рогаткіним за підозрою в спробі викрадення сина українки Луї Дюамеля 2015 року народження. За інформацією Посольства України в Бельгії, відповідний запит надійшов бельгійським правоохоронцям від французьких колег. Затримали українців біля міста Намюр, яке розташоване в центральній частині країни.

У МЗС підтвердили, що український суд виніс рішення на користь Ірини щодо встановлення її опіки над дитиною.

"Однак вказане судове рішення на території Франції наразі не визнане. Представники Ірини Руц подали відповідні клопотання до французьких судових органів, процес розгляду яких триває", — повідомили в пресслужбі МЗС.

У відомстві розповіли, що після затримання українців хлопчика передали його біологічному батькові Крістофу Дюамелю, який відвіз дитину до місця проживання у Франції.

17 вересня українців за запитом французьких правоохоронних органів перевезли до Франції. Рішенням суду міста Бобіньї (північно-східне передмістя Парижа) Ірині з Владиславом обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на період проведення досудового розслідування. Їх відправили в різні пенітенціарні установи в передмістях Парижа.

"Посольство України у Франції забезпечує консульський супровід у цій справі, підтримує регулярний зв'язок із адвокатами українських громадян, очікує узгодження запиту на відвідування затриманих", — розповіли в міністерстві.

[ + – ] Відповідь МЗС України Фокусу щодо ситуації з Іриною Руц і Владиславом Рогаткіним

Ірина Руц із чоловіком звільнені під заставу та повинні залишатися у Франції, — МЗС

5 жовтня пресслужба МЗС надіслала Фокусу актуалізовану інформацію щодо цієї історії. У відомстві повідомили, що 30 вересня Апеляційний суд Парижа розглянув клопотання Ірини Руц і Владислава Рогаткіна.

"За результатами засідання Апеляційного суду м. Парижа задовольнив клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на звільнення під заставу із зобов'язанням співпрацювати з судовими органами, але не залишати територію Франції до завершення розслідування та судового рішення", — розповіли в МЗС.

У відомстві підкреслили, що суд урахував аргументи захисту щодо необхідності забезпечення підзахисних медичним лікуванням і взяв до уваги лист Посольства України у Франції із запевненнями в тому, що Ірині з Владиславом можна видавати паспортні документи до завершення слідства. Відзначається, що на судовому засіданні був присутній і співробітник українського диппредставництва.

"У той же день звільненим громадянам України Посольство надало всебічне сприяння та допомогу, посол України особисто провів із ними зустріч", — запевнили в МЗС.

Станом на 5 жовтня Ірина Руц із Владиславом Рогаткіним перебували на території Франції.

[ + – ] Відповідь МЗС України Фокусу щодо ситуації з Іриною Руц і Владиславом Рогаткіним

Нагадаємо, у січні 2021 року в Парижі був побитий підліток-українець. Його госпіталізували з численними переломами. Пізніше французькі правоохоронці затримали підозрюваних у побитті хлопця.

У квітні в Нацполіції Одеської області повідомили про розкриття злочинної схеми з торгівлі людьми. Правоохоронці запевняли, що зловмисники вивезли до Франції сотні українців.