Задержанную в Бельгии за попытку вернуть похищенного сына украинку перевезли во Францию - МИД

В МИД рассказали Фокусу, что Ирину Руц с мужем освободили под залог и обязали не покидать Францию. А ребенка отдали биологическому отцу, ранее похитившему его из Украины.

В начале августа 2021 года полиция Бельгии по запросу французских правоохранителей задержала украинку Ирину Руц с ее супругом за попытку вернуть в Украину ее малолетнего сына от предыдущего брака Луи Дюамеля, которого его биологический отец — Кристоф Дюамель — в мае 2019 года незаконно вывез из страны на авто с дипломатическими номерами. Об этом 10 сентября рассказал правовед и публицист Геннадий Друзенко.

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Бельгийские правоохранители задержали Ирину Руц с ее супругом несмотря на то, что Кристоф Дюамель, который является бывшим заместителем директора Французского института в Украине, был лишен украинским судом родительских прав за похищение ребенка и избиение его матери. Луи, по словам Друзенко, также находился в международном розыске по линии Интерпола. Прокурор в Бельгии же, сообщал правовед, угрожал женщине с ее мужем пожизненным заключением.

[ + – ] Ирина Руц рассказывала, что ее бывший муж Кристоф Дюамель ее избивал

Друзенко заверил, что Министерство иностранных дел Украины осведомлено об этой ситуации, потому Фокус обратился в ведомство, чтобы узнать о текущем положении дел в этой истории.

Ирину Руц задержали в Бельгии из-за попытки вернуть похищенного сына в Украину: что рассказали в МИД

Так, в сообщении от 22 сентября пресс-служба МИД Украины подтвердила Фокусу, что 2 августа сотрудники бельгийской полиции задержали Ирину Руц с ее мужем Владиславом Рогаткиным по подозрению в попытке похищении сына украинки Луи Дюамеля 2015 года рождения. По информации Посольства Украины в Бельгии, соответствующий запрос поступил бельгийским правоохранителям от французских коллег. Задержали украинцев возле города Намюр, который расположен в центральной части страны.

В МИД подтвердили, что украинский суд вынес решение в пользу Ирины касательно установления ее опеки над ребенком.

"Однако указанное судебное решение на территории Франции в настоящее время не признано. Представители Ирины Руц подали соответствующие ходатайства к французским судебным органам, процесс рассмотрения которых продолжается", — сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве рассказали, что после задержания украинцев мальчика передали его биологическому отцу Кристофу Дюамелю, который отвез ребенка к месту проживания во Франции.

17 сентября украинцев по запросу французских правоохранительных органов перевезли во Францию. Решением суда города Бобиньи (северо-восточный пригород Парижа) Ирине с Владиславом избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на период проведения досудебного расследования. Их отправили в разные пенитенциарные учреждения в пригородах Парижа.

"Посольство Украины во Франции обеспечивает консульское сопровождение по этому делу, поддерживает регулярную связь с адвокатами украинских граждан, ожидает согласования запроса на посещение задержанных", — рассказали в министерстве.

[ + – ] Ответ МИД Украины Фокусу касательно ситуации с Ириной Руц и Владиславом Рогаткиным

Ирина Руц с мужем освобождены под залог и должны оставаться во Франции, — МИД

5 октября пресс-служба МИД прислала Фокусу актуализированную информацию по этой истории. В ведомстве сообщили, что 30 сентября Апелляционный суд Парижа рассмотрел ходатайства Ирины Руц и Владислава Рогаткина.

"По результатам заседания Апелляционный суд г. Париж удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения с содержания под стражей на освобождение под залог с обязательством сотрудничать с судебными органами, но не покидать территорию Франции до завершения расследования и судебного решения", — рассказали в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что суд учел аргументы защиты касательно необходимости обеспечения подзащитных медицинским лечением и взял ко вниманию письмо Посольства Украины во Франции с заверениями в том, что Ирине с Владиславом нельзя выдавать паспортные документы до завершения следствия. Отмечается, что на судебном заседании присутствовал и сотрудник украинского диппредставительства.

"В тот же день освобожденным гражданам Украины Посольство предоставило всестороннее содействие и помощь, посол Украины лично провел с ними встречу", — заверили в МИД.

По состоянию на 5 октября Ирина Руц с Владиславом Рогаткиным находились на территории Франции.

[ + – ] Ответ МИД Украины Фокусу касательно ситуации с Ириной Руц и Владиславом Рогаткиным

Напомним, в январе 2021 года в Париже был избит подросток-украинец. Его госпитализировали с многочисленными переломами. Позже французские правоохранители задержали подозреваемых в избиении парня.

В апреле в Нацполиции Одесской области сообщили о раскрытии преступной схемы по торговле людьми. Правоохранители уверяли, что злоумышленники вывезли во Францию сотни украинцев.