Европа, которую мы не знаем. История украинки, которой грозит пожизненная тюрьма в Бельгии

К сожалению, комплекс неполноценности — хроническая украинская болезнь. Разве что за последние 30 лет она развернулась с Востока на Запад. "Европейское" или "западное" в сознании значительной части сограждан стало эталоном качества, уважения прав человека, гуманности, эффективности и тому подобное.

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Иногда кажется, что "Запад" в для нас просто сменил "светлое будущее" времен совка. И это мешает нам реально смотреть на Европу. Разочарование в вестернизации и его последствия прекрасно проанализированы в книге "The light that failed" Ивана Крастева и Стивена Холмса.

Но сегодня я не буду заниматься теоретизированием и обобщениями — просто расскажу вам историю, которая продолжается прямо сейчас. В результате которой украинская мать, стремившаяся вернуть своего ребенка, незаконно похищенного и вывезенного из Украины отцом-французом, попала в бельгийскую тюрьму.

В другой бельгийской тюрьме находится муж Ирины, который был с ней и который усыновил ее ребенка от первого брака после того, как украинский суд лишил биологического отца-француза родительских прав.

Если коротко, то бельгийское "правосудие" грозит пожизненным заключением родителям ребенка, которого они ехали возвращать домой после того, как вся правоохранительная система Франции оказалась неспособной наказать Дюамеля Кристофа, бывшего заместителя директора Французского института в Украине, который в мае 2019 года, воспользовавшись своим дипломатическим статусом, вывоз контрабандой, то есть в багажнике, без прохождения пограничного контроля, в авто с дипномерами (S005015) своего сына Луи Виталия Дюамеля за пределы Украины.

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По официальному запросу Украины ребенок находится в международном розыске по линии Интерпола. Что не мешает Франции защищать права биологического отца Луи (лишенного родительских прав украинским судом за похищение ребенка и избиение его матери), проживающего недалеко от Парижа с мамой и сыном.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство юстиции Украины в курсе этой проблемы. Национальная полиция Украины ведет досудебное расследование по делу о похищении ребенка (гражданина Украины) и незаконного вывоза его за границу.

Хотя мы очень быстро установили время, место и орудие совершения преступления — 02.05.2019 в 2:04, ЧП "Чоп-Тиса", автомобиль Mersedes -Benz CLC 2200 черного цвета 2018 года выпуска, номера S005015), но за более чем два года никаких сдвигов в деле так и не произошло.

Конечно я могу понять маму Луи Ирину Рутс, которая решилась на отчаянный шаг — вернуть себе своего ребенка явочным порядком.

Повторюсь: ребенка, биологический отец которого лишен в судебном порядке родительских прав и которого усыновил нынешний муж Ирины.

А теперь история о "правах человека" в Европе. Арендованный автомобиль, в котором находились Ирина, ее муж и Луи, остановили на территории Бельгии через 3 часа после того, как они забрали ребенка. Забрали без драк, актов насилия и тому подобное. Остановили за (внимание!) восемь минут до того, как заявление о "похищении ребенка" была зарегистрировано во французской полиции.

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Несмотря на то, что муж Ирины остановился по требованию полиции и выключил мотор, бельгийские полицейские направляли на украинских граждан оружие.

[ + – ] Скан удостоверения Кристофа Дюамеля, незаконно похитившего и вывезшего ребенка от своей бывшей жены-украинки из Украины

[ + – ] На снимке: украинка Ирина со следами побоев, нанесенных ей ее бывшим мужем-французом Кристофом Дюамелем

[ + – ] Резолютивная часть решения украинского суда об усыновлении Луи Виталия Дюамеля отцом-украинцем.

Европейский ордер наарешт был выписан только на следующий день. Во время кассационного обжалования законности задержания в Брюсселе прокурор Генеральной прокуратуры Бельгии, как один из аргументов в пользу необходимости и в дальнейшем держать Ирину с мужем под стражей сказал, что они "украли" ребенка на угнанном авто. Хотя арендованный автомобиль был объявлен в розыск только на восьмой (!) день после ареста Ирины и ее мужа.

Прокурору почему-то не пришло в голову, что своевременно вернуть автомобиль компании по прокату авто, довольно проблематично, находясь одновременно в бельгийской тюрьме.

Отмечу, это аргумент прокурора Генеральной прокуратуры Бельгии в кассационном суде!

Когда я все это слушал, то невольно вспоминал американские фильмы о бесправии чернокожих в расистской Америке.

И, следует признать, что отношение к Ирине и ее мужу со стороны бельгийского и французского правосудия слишком напоминает отношение какого-нибудь алабамского судьи — тайного члена Ку-клукс-клана к чернокожим американцам где-то в середине ХХ века.

Нет, я не призываю пересмотреть наш цивилизационный выбор или скомпрометировать европейские ценности (которые явно выветрились в самом ЕС), но я призываю мое государство научиться отстаивать права и достоинство своих граждан!

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Я призываю государственные органы бороться за права Ирины, ее сына и мужа так, как они отстаивали права Виталия Маркива.

Украинские граждане сейчас находятся в бельгийской тюрьме и прокурор грозит им пожизненным заключением только потому, что родители хотели жить вместе со своим ребенком.

И когда украинская и французская правоохранительные системы два года не могли им в этом помочь, пара решилась вернуть сына явочным порядком.

Европа должна запомнить, что украинцы не являются гражданами второго сорта! Что мы умеем отстаивать свои права и не бросать в беде друг друга

Поэтому я прошу приобщиться к этому кейсу всех, кто может помочь Ирине, ее ребенку и мужу как можно быстрее вернуться на родину.

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А французский преступник, который считает, что дипломатический статус позволяет похищать украинских детей и вывозить их в багажнике за границу, должен понести заслуженное наказание.

У Ирины замечательный муж, который может позволить себе оплачивать хороших адвокатов, но этого мало. Этот кейс должен получить политическую огласку. Потому что украинцы — это не "европейские негры" и мы должны научиться заставлять уважать себя не только наших врагов, а и наших друзей.

Перевод Фокуса.

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