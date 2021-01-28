В Париже задержали подозреваемых в избиении украинского подростка

Девять несовершеннолетних взяты под стражу по трем обвинениям.

Во Франции задержали девять несовершеннолетних, которые подозреваются в нападении и жестоком избиении подростка украинского происхождения Юрия. Об этом сообщает Franceinfo.

Они были взяты под стражу по обвинениям в "покушении на убийство", "преступном сговоре с целью совершения преступления" и "групповом грабеже и насилии".

Напомним, 15 января в Париже десятеро неизвестных избили украинского подростка Юрия. Он с друзьями возвращался из колледжа. Всем, кроме Юрия, удалось убежать от нападавших. Сообщалось, что подростка продолжали избивать после потери сознания. Ему нанесли множество ножевых ранений и переломов.

25 января на эту ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал "найти и наказать" нападавших. Зеленский написал, что "это не просто наше требование, а это вопрос цивилизованности".

26 января стало известно, что Юрия вывели из комы.

26 января французское издание Liberation со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что мать избитого в Париже группой неизвестных лиц украинского подростка Юрия, Наталья Крушеник, якобы является фигуранткой расследования о торговле людьми.