У Парижі затримали підозрюваних у побитті українського підлітка

Дев'ятьох неповнолітніх взяли під варту за трьома звинуваченнями.

У Франції затримали дев'ятьох неповнолітніх, яких підозрюють у нападі та жорстокому побитті підлітка українського походження Юрія. Про це повідомляє Franceinfo.

Вони були взяті під варту за звинуваченням у "замаху на вбивство", "злочинній змові з метою скоєння злочину" та "груповому пограбуванні й насильстві".

Нагадаємо, 15 січня в Парижі десятеро невідомих побили українського підлітка Юрія. Він із друзями повертався з коледжу. Усі, крім Юрія, змогли втекти від нападників. Повідомлялося, що підлітка продовжували бити після втрати свідомості. Йому завдали безліч ножових поранень і переломів.

25 січня на цю ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав "знайти і покарати" нападників. Зеленський написав, що "це не просто наша вимога, а це питання цивілізованості".

26 січня стало відомо, що Юрія вивели з коми.

26 січня французьке видання Liberation із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що мати побитого в Парижі групою невідомих осіб українського підлітка Юрія, Наталя Крушенік, нібито є фігуранткою розслідування про торгівлю людьми.