Рейтинг журналу Фокус визначив найкомфортніше місто України

У першій п'ятірці опинилися міста, розташовані ближче до західної частини країни.

Журнал Фокус в тринадцятий раз підготував Рейтинг комфортності українських міст.

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У рейтингу відбулися значні зміни в порівнянні з результатами 2020 року: лідером став Тернопіль, в першій п'ятірці опинилися міста, розташовані ближче до заходу України.

У них є дещо спільне: тут екологічна ситуація, як правило, краще, ніж на лівобережній Україні, відбувається менше злочинів, нижче ціни.

Проаналізувати показники кожного учасника рейтингу можна, ознайомившись з таблицею, де наведені всі критерії і нараховані за них бали.

Також ви можете ознайомитися з повною версією статті Фокуса, в якій наведено рейтинг комфортності міст України 2021.

Крім цього, доступний рейтинг комфортності містом України за 2020 рік, підготовлений журналом Фокус.

За результатами 13-го рейтингу Фокуса комфортності міст, населеним пунктом з найбруднішим повітрям в Україні став Маріуполь.