Рейтинг журнала Фокус определил самый комфортный город Украины
В первой пятерке оказались города, расположенные ближе к западной части страны.
Журнал Фокус в тринадцатый раз подготовил Рейтинг комфортности украинских городов.
В рейтинге произошли значительные изменения в сравнении с результатами 2020 года: лидером стал Тернополь, в первой пятерке оказались города, расположенные ближе к западу Украины.
У них есть кое-что общее: здесь экологическая обстановка, как правило, лучше, чем на левобережной Украине, совершается меньше преступлений, ниже цены.
Проанализировать показатели каждого участника рейтинга можно, ознакомившись с таблицей, где приведены все критерии и начисленные за них баллы.
Также вы можете ознакомиться с полной версией статьи Фокуса, в которой приведен рейтинг комфортности городов Украины 2021.
Помимо этого, доступен рейтинг комфортности городом Украины за 2020 год, подготовленный журналом Фокус.
По результатам 13-го рейтинга Фокуса комфортности городов, населенным пунктом с самым грязным воздухом в Украине стал Мариуполь.