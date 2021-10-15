Рейтинг журнала Фокус определил самый комфортный город Украины

В первой пятерке оказались города, расположенные ближе к западной части страны.

Журнал Фокус в тринадцатый раз подготовил Рейтинг комфортности украинских городов.

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В рейтинге произошли значительные изменения в сравнении с результатами 2020 года: лидером стал Тернополь, в первой пятерке оказались города, расположенные ближе к западу Украины.

У них есть кое-что общее: здесь экологическая обстановка, как правило, лучше, чем на левобережной Украине, совершается меньше преступлений, ниже цены.

Проанализировать показатели каждого участника рейтинга можно, ознакомившись с таблицей, где приведены все критерии и начисленные за них баллы.

Также вы можете ознакомиться с полной версией статьи Фокуса, в которой приведен рейтинг комфортности городов Украины 2021.

Помимо этого, доступен рейтинг комфортности городом Украины за 2020 год, подготовленный журналом Фокус.

По результатам 13-го рейтинга Фокуса комфортности городов, населенным пунктом с самым грязным воздухом в Украине стал Мариуполь.