Куди вкладати гроші та в що інвестувати в Україні: думка топових спікерів КМЕФ

Київський міжнародний економічний форум-2021 був присвячений пошуку нових можливостей у світі, що змінюється. Подія зібрала топових українських та іноземних спікерів у різних галузях. Одне з ключових питань, яке червоною ниткою проходило упродовж кількох панелей – куди вкладати гроші та в що інвестувати в Україні.

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Сучасний світ змінюється з неймовірною швидкістю. Через ковід докорінних змін зазнали медицина, культура, медіа, сфера обслуговування. Що вже говорити про зміни в "чистій економіці"? Тепер колишні лідери за мить можуть стать аутсайдерами, поступившись "сірим конячкам". Так сталося у 2020 році, коли "горіли" стратегії найвідоміших інвесторів. Водночас часи нестабільності – це шанс залучити інвестиції, реалізувати потенціал для розширення та зростання.

Україна належить до ринків, що розвиваються. Через війну та пандемію коронавірусу ВВП країни впав – він складає 13% від середнього ВВП по Європі і за прогнозами у 2021 році його зростання очікується на рівні 3,6%, а у 2022 році – майже 4%. В Україні є серйозний дефіцит торгівлі – імпорт перевищує експорт на $6,2 млрд. Також інвесторів відлякує неструктурованість та волатильність ринку, ризики зіштовхнутися з корупцією та непослідовністю держави у регулюванні бізнесу.

Водночас, сказав генеральний директор UFuture Микола Тимощук, є і серйозні переваги. В країні активно розвивається ІТ-сектор. Очікується, що цього року він зросте на 16%, а за три-п"ять років доходи ІТ-галузі можуть зрости з $6 млрд до $16,5 млрд. Інший важливий сектор – сільське господарство. У 2020 році воно дало 9,3% ВВП. Цього року ми плануємо зібрати 67 млн тонн зернових порівняно з 65 млн у 2020 роком.

На переконання регіонального директора NEQSOL Holding Ukraine Володимира Лавренчука, компанії, які мають досвід працювати у змінних умовах, притаманних ринкам, що розвиваються, мають перспективу в Україні з точки зору інвестицій.

"Для нас є дві причини, щоб інвестувати в Україну – потенціал та інновації. Ми часто чули скепсис стосовно потенціалу української економіки від інвесторів, що зайшли в Україну з розвинених ринків. І це справді може бути бар"єром, якщо такого досвіду немає. Разом з тим, компанії, які мають досвід інвестицій у перехідні економіки, працюючи в змінному юридичному просторі при трансформації суспільства та ментальності, очевидно, цей потенціал можуть розглядати як реальність. Говорячи про інновації, скажу, що Україна входить в топ країн, де населення має найкращі технологічні, технічні навички", – заявив Лавренчук.

Рік тому прем"єр Денис Шмигаль назвав цифру в $1 трлн ВВП, який Україна втратила за останні 10 років через нереалізований потенціал. А чи може до такої цифри взагалі зрости ВВП України? І скільки це займе часу?

Голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі сказав, що на інвестиційну привабливість країни впливає те, яким вона бачить своє майбутнє. Зростання ВВП означає для України більше можливостей, кращу інфраструктуру та зростання рівня життя. Водночас Україна втрачає свої конкурентні переваги через відсутність бачення та інвестицій у нові проекти. Відсутність інфраструктури – причина трудової міграції.

"Для економічного зростання потрібен фундамент: енергетика, ефективний ринок праці та інфраструктура – дороги, порти, цифрові послуги. Якщо ми не почнемо повторну індустріалізацію, в Україні залишиться 15 млн населення. Тоді досягнення $1 трлн ВВП неможливо. Розвиток IT чи AI – це про кілька десятків тисяч працівників, а для загального зростання добробуту потрібен розвиток промисловості", – вважає Ліскі.

На його переконання, має бути жорстка прагматична політика із залучення інвестицій – щонайменше 10 історій успіху великих інвесторів в Україну. Україна має будувати сучасні інноваційні заводи, менше аутсорсу – більше власних виробництв.

З Ліскі погодився Віктор Галасюк, президент Української асоціації Римського клубу. На його думку, промисловість – пріоритет №1, це означає більший внутрішній ринок і загальне економічне зростання. Завдання для уряду – створення кращих умов для розвитку сучасних виробництв. Україні потрібно відмовитися від міфів про "годівницю" та IT. Зростання має бути розумним, а економіка – про користь для людей. Для зростання ВВП потрібне стратегічне бачення та участь держави, підхід економічної інженерії. Завдяки послідовній політиці, Туреччина з 2003 по 2013 рік не лише створила нову промисловість, але й віддала всі кредити МВФ.

Керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті вважає, що досягнення $1 трлн ВВП – питання часу, а реальний термін становить 20-25 років. Якщо річне зростання ВВП становитиме 4%, для досягнення Україною поставленої мети необхідно 49 років, 10% – 20 років, 20% – 10 років. Сальветті назвав один з векторів можливого зростання – штучний інтелект, який у наступні 10 років буде трендом і Україна може стати провідним гравцем на цьому ринку.

Серед переваг України як майданчика для інвестицій експерти назвали нижчу конкуренцію, що створює передумови для швидкого повернення інвестицій та отримання більших прибутків. Наприклад, порівняно з певними секторами економіки Польщі, Україна за прямими інвестиціями відстає у 5 разів. Це означає, що у нас є певні сектори, де хороша прибутковість та менша конкуренція. Водночас вища волатильність ринків змушує інвесторів бути обережними та прораховувати підводні камені на кілька кроків вперед.

Ще один із плюсів для інвесторів – Україна прагне доєднатися до Європейського союзу. Цей геополітичний вибір означає гармонізацію законодавства та регуляції з європейським, передбачуваність, прогнозованість та побудову рівних правил гри. Це одна з важливих причин для співпраці з Україною.

Авторитетні учасники панелей КМЕФ назвали "величезним" аграрний потенціал України, який швидко зростатиме завдяки відкритому у 2021 році ринку землі. Також найпривабливішими з точки зору інвестицій є ІТ, інфраструктура, аграрний, банківський сектори, фінтех, електронна комерція, сектор big data.