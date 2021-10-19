Куда вкладывать деньги и во что инвестировать в Украине: мнение топовых спикеров КМЭФ

Киевский международный экономический форум-2021 был посвящен поиску новых возможностей в меняющемся мире. Событие собрало топовых украинских и иностранных спикеров в различных областях. Один из ключевых вопросов, который красной нитью проходило в течение нескольких панелей – куда вкладывать деньги и во что инвестировать в Украине.

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Современный мир меняется с невероятной скоростью. Из-за ковида коренные изменения претерпели медицина, культура, медиа, сфера обслуживания. Что уж говорить об изменениях в "чистой экономике"? Теперь бывшие лидеры в одно мгновение могут стать аутсайдерами, уступив "серым лошадкам". Так произошло в 2020 году, когда "горели" стратегии самых известных инвесторов. В то же время нестабильность – это шанс привлечь инвестиции, реализовать потенциал для расширения и роста.

Украина относится к развивающимся рынкам. В результате войны и пандемии коронавируса ВВП страны упал – он составляет 13% от среднего ВВП по Европе и по прогнозам в 2021 году его рост ожидается на уровне 3,6%, а в 2022 году — почти 4%. В Украине есть серьезный дефицит торговли – импорт превышает экспорт на $6,2 млрд. Также инвесторов отпугивает неструктурированность и волатильность рынка, риски столкнуться с коррупцией и непоследовательностью государства в регулировании бизнеса.

В то же время, сказал генеральный директор UFuture Николай Тимощук, есть и серьезные преимущества. В стране активно развивается IТ-сектор. Ожидается, что в этом году он вырастет на 16%, а через три-пять лет доходы IТ-отрасли могут вырасти с $6 млрд до $16,5 млрд. Другой важный сектор – сельское хозяйство. В 2020 году оно дало 9,3% ВВП. В этом году мы планируем собрать 67 млн ​​тонн зерновых по сравнению с 65 млн в 2020 годом.

По мнению регионального директора NEQSOL Holding Ukraine Владимира Лавренчука, компании, имеющие опыт работать в изменяющихся условиях, присущих развивающимся рынкам, имеют перспективу в Украине с точки зрения инвестиций.

"Для нас есть две причины, чтобы инвестировать в Украину – потенциал и инновации. Мы часто слышали скепсис относительно потенциала украинской экономики от инвесторов, которые пришли в Украину с развитых рынков. И это вполне может быть барьером, если такого опыта нет. Вместе с тем, компании, имеющие опыт инвестиций в переходные экономики, работая в переменном юридическом пространстве при трансформации общества и ментальности, очевидно, этот потенциал могут рассматривать как реальность. Говоря об инновациях, скажу, что Украина входит в топ стран, где население имеет лучшие технологические, технические навыки", – заявил Лавренчук.

Год назад премьер Денис Шмыгаль назвал цифру в $1 трлн ВВП, который Украина потеряла за последние 10 лет из-за нереализованного потенциала. А может ли до такой цифры вообще вырасти ВВП Украины? И сколько это займет времени?

Председатель наблюдательного совета EFI Group Игорь Лиски сказал, что на инвестиционную привлекательность страны влияет то, каким она видит свое будущее. Рост ВВП означает для Украины больше возможностей, лучшую инфраструктуру и рост уровня жизни. В то же время Украина теряет свои конкурентные преимущества из-за отсутствия видения и инвестиций в новые проекты. Отсутствие инфраструктуры – причина трудовой миграции.

"Для экономического роста нужен фундамент: энергетика, эффективный рынок труда и инфраструктура – дороги, порты, цифровые услуги. Если мы не начнем повторную индустриализацию, в Украине останется 15 млн населения. Тогда достижение $1 трлн ВВП невозможно. Развитие IT или AI – это о нескольких десятках тысяч работников, а для общего роста благосостояния нужно развитие промышленности", – считает Лиски.

По его убеждению, должна быть жесткая прагматичная политика по привлечению инвестиций – не менее 10 историй успеха крупных инвесторов в Украине. Украина должна строить современные инновационные заводы, меньше аутсорса – больше собственных производств.

С Лиски согласился Виктор Галасюк, президент Украинской ассоциации Римского клуба. По его мнению, промышленность – приоритет №1, это означает больший внутренний рынок и общий экономический рост. Задача для правительства – создание лучших условий для развития современных производств. Украине нужно отказаться от мифов о "кормушке" и IT. Рост должен быть умным, а экономика – о пользе для людей. Для роста ВВП нужно стратегическое видение и участие государства, подход экономической инженерии. Благодаря последовательной политике, Турция с 2003 по 2013 год не только создала новую промышленность, но и отдала все кредиты МВФ.

Управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти считает, что достижение $1 трлн ВВП – вопрос времени, а реальный срок составляет 20-25 лет. Если годовой рост ВВП составит 4%, для достижения Украиной поставленной цели необходимо 49 лет, 10% – 20 лет, 20% – 10 лет. Сальветти назвал один из векторов возможного роста – искусственный интеллект, который в последующие 10 лет будет трендом и Украина может стать ведущим игроком на этом рынке.

Среди преимуществ Украины как площадки для инвестиций эксперты назвали низкую конкуренцию, что создает предпосылки для быстрого возврата инвестиций и получения больших прибылей. Например, по сравнению с определенными секторами экономики Польши, Украина по прямым инвестициям отстает в 5 раз. Это значит, что у нас есть определенные секторы, где хорошая доходность и меньше конкуренция. В то же время более высокая волатильность рынков заставляет инвесторов быть осторожными и просчитывать подводные камни на несколько шагов вперед.

Еще один из плюсов для инвесторов – Украина стремится присоединиться к Европейскому союзу. Этот геополитический выбор означает гармонизацию законодательства и регуляции с европейским, предсказуемость, прогнозируемость и построение равных правил игры. Это одна из важных причин для сотрудничества с Украиной.

Авторитетные участники панелей КМЕФ назвали "огромным" аграрный потенциал Украины, который будет быстро расти благодаря открытому в 2021 году рынку земли. Также привлекательными с точки зрения инвестиций является ИТ, инфраструктура, аграрный, банковский секторы, финтех, электронная коммерция, сектор big data.