Проти Ніцой і Фаріон розпочали розслідування через образу українських спортсменів (документ)

Якщо письменницю й екснардепку визнають винними, їм може загрожувати обмеження свободи на строк до п'яти років.

Поліція розпочала розслідування щодо письменниці Лариси Ніцой і екснародної депутатки Ірини Фаріон через їхні образливі висловлювання на адресу українських спортсменів. Ухвалити відповідне рішення правоохоронців зобов'язав суд. Про це повідомляє видання "Українські новини" з посиланням на джерело у Нацполіції.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Співрозмовник журналістів повідомив, що своїм рішенням від 4 жовтня Печерський районний суд Києва зобов'язав поліцію відкрити провадження за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження свободи на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За даними видання Vesti, відкриття провадження через суд ініціював юрист Денис Ярославський.

"Хоча поліція й намагалася спустити все "на гальма", але ми не змогли заплющити очі на образи наших Олімпійських призерів і гравців збірної України з футболу на світовій арені", — заявив він.

[ + – ] Відповідь поліції на звернення адвоката

Як Ніцой і Фаріон критикували українських спортсменів

Нагадаємо, йдеться про інцидент, коли на своїй сторінці у Facebook Ніцой обізвала футболістів збірної України "кінченими московитами". Вона звернула увагу, що в плейлисті спортсменів не було жодної української пісні. Через деякий час після матчу Євро-2020 зі Швецією педагогиня і членкиня Національної спілки письменників Лариса Ніцой розкритикувала автора переможного гола Артема Довбика, завдяки якому збірна України пробилася до 1/4 фіналу турніру. Зокрема її обурило, що спортсмен розмовляв на пресконференції російською мовою.

"Знову московит? Господи, звідки беруться ці марсіани?" — написала в червні цього року письменниця.

Коментуючи виданню УНІАН відкрите проти неї кримінальне провадження, Ніцой заявила, що "вперше про нього чує".

"Те, що я їх (спортсменів) критикувала? Так, критикувала. Я підніму ці свої тексти. Мені самій цікаво", — сказала письменниця.

При цьому вона висловила думку, що "всі, хто розмовляє у публічному українському просторі російською мовою, — це московити".

"Так я їх називаю. А що тут неправда? Люди, які говорять французькою, їх як називають? Французами. Люди, які говорять німецькою, ми говоримо: о, німці. Якщо люди говорять італійською, ми говоримо: о, італійці якісь сидять за сусіднім столиком. А люди, які розмовляють московською мовою, — вони московити", — заявила педагогиня.

Щодо Фаріон, то її увагу привернула фотографія, на якій українська олімпійська призерка, легкоатлетка Ярослава Магучіх позує разом із російською спортсменкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо. В ефірі одного з львівських телеканалів політикиня висловила думку, що українка своїм знімком "підтвердила всьому світу тезу президента РФ Володимира Путіна, що українці та росіяни – один народ". Також Фаріон назвала Магучіх "біосміттям" і закликала Національний олімпійський комітет відібрати в неї медаль.

"І ця людина — це сміття — це продемонструвала тоді, коли нам стріляють в обличчя, коли нас убивають. Я питаю у тебе, бабо, якби твою дитину вбили, ти б обіймалася з убивцею?" — сказала екснардепка.

Фаріон також повідомила, що не в курсі відкритого провадження.

"Яке ще відкриття справи, яке кримінальне провадження? Хто подав на Фаріон? Який життєвий шлях у цього адвоката, чиї інтереси він захищає? Я вперше про це чую, і мене це абсолютно не цікавить", — сказала політикиня.

Раніше Фокус писав про те, як у Чернігові суд почав розглядати провадження, відкрите щодо лідера регіонального осередку "Національного корпусу" Олександра Тарнавського за фактом образи президента Володимира Зеленського.