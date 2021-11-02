Против Ницой и Фарион начали расследование из-за оскорбления украинских спортсменов (документ)

В случае, если писательницу и экс-нардепа признают виновными, им может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет.

Полиция начала расследование в отношении писательницы Ларисы Ницой и экс-народного депутата Ирины Фарион из-за их оскорбительных высказываний в адрес украинских спортсменов. Принять соответствующее решение правоохранителей обязал суд. Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на источник в Нацполиции.

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Собеседник журналистов сообщил, что своим решением от 4 октября Печерский районный суд Киева обязал полицию открыть производство по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

По данным издания Vesti, открытие производства через суд инициировал юрист Денис Ярославский.

"Хоть полиция и пыталась спустить все "на тормозах", но мы не смогли закрыть глаза на оскорбления наших Олимпийских призеров и игроков сборной Украины по футболу. Считаю, что данные высказывания не только оскорбляют личности спортсменов, но и всю страну, которую эти спортсмены представляют на мировой арене", — заявил он.

[ + – ] Ответ полиции на обращение адвоката

Как Ницой и Фарион критиковали украинских спортсменов

Напомним, речь идет об инциденте, когда на своей странице в Facebook Ницой обозвала футболистов сборной Украины "кончеными московитами". Она обратила внимание, что в плейлисте спортсменов не оказалось ни одной украинской песни. Спустя некоторое время, после матча Евро-2020 с Швецией педагог и член Национального союза писателей Лариса Ницой раскритиковала автора победного гола Артема Довбика, благодаря которому сборная Украины пробилась в 1/4 финала турнира. В частности, ее возмутило, что спортсмен разговаривал на пресс-конференции на русском языке.

"Опять московит? Господи, откуда берутся эти марсиане?" — написала в июне этого года писательница.

Комментируя изданию УНИАН открытое в отношении нее уголовное производство Ницой заявила, что "впервые о нем слышит".

"То, что я их (спортсменов) критиковала? Да, критиковала. Я подниму эти свои тексты. Мне самой интересно", — сказала писательница.

При этом она высказала мнение, что "все, кто разговаривает в публичном украинском пространстве на русском языке — это московиты".

"Так я их называю. А что тут неправда? Люди, которые говорят по-французски, их как называют? Французами. Люди, которые говорят по-немецки, мы говорим: о, немцы. Если люди говорят по-итальянски, мы говорим: о, итальянцы какие-то сидят за соседним столиком. А люди, которые разговаривают на московском языке — они московиты", — заявила педагог.

Что касается Фарион, то ее внимание привлекла фотография, на которой украинская олимпийская призерка, легкоатлетка Ярослава Магучих позирует вместе с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. В эфире одного из львовских телеканалов политик выразила мнение, что украинка своим снимком "подтвердила всему миру тезис президента РФ Владимира Путина, что украинцы и русские — один народ". Также Фарион назвала Магучих "биомусором" и призвала Национальный олимпийский комитет отобрать у нее медаль.

"И этот человек — этот мусор — это продемонстрировала тогда, когда нам стреляют в лицо, когда нас убивают. Я спрашиваю у тебя, баба, если бы твоего ребенка убили, ты бы обнималась с убийцей?" — сказала экс-нардеп.

Фарион также сообщила, что не в курсе открытого производства.

"Какое еще открытие дела, какое уголовное производство? Кто подал на Фарион? Какой жизненный путь у этого адвоката, чьи интересы он защищает? Я впервые об этом слышу и меня это абсолютно не интересует", — сказала политик.

Ранее Фокус писал о том, как в Чернигове суд начал рассматривать производство, открытое в отношении лидера региональной ячейки "Национального корпуса" Александра Тарнавского по факту оскорбления президента Владимира Зеленского.