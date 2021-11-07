Релігія не дозволяє. На Рівненщині відстороняють вчительку за відмову вакцинуватися (відео)

Педагог у відповідь пригрозила керівництву ліцею "відповіддю перед всемогутнім Богом" та звинуватила його у "знищенні дітей".

У місті Вараш на Рівненщині керівництво місцевого ліцею №1 відстороняє від роботи вчительку української мови та літератури Жанну Тєтєнєву. Причиною цього стала її відмова вакцинуватися від коронавірусної хвороби. Жінка у свою чергу заявила, що перебуває "під покровом Бога" і має намір оскаржити це рішення. Про це повідомив адвокат педагога Дмитро Бузанов у своєму Facebook.

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Юрист опублікував відео, де Тетенєва спілкується з адміністрацією навчального закладу, запевняючи її, що наказ про усунення є незаконним.

"Я знаходжуся під покровом всемогутнього Бога. І скільки всемогутній Бог мені визначив тут працювати, стільки я буду працювати. І ваші злочинні розпорядження та накази будуть усі оскаржені. Тому що ви на себе взяли право знищити мій народ. Я не дозволяю цього іменем всемогутнього Бога. Ви будете за це відповідати перед всемогутнім!" — обурилася вчителька під час розмови з адміністрацією ліцею.

[ + – ] Розмова відстороненої вчительки з дирекцією школи

Також Тетенєва звинуватила дирекцію навчального закладу в "знищенні себе, рідних, колег та дітей", а звільнити чи усунути її, зі слів педагога, можна буде "тільки тоді, коли буде воля божа".

"Жанна Володимирівна вчителька з міста Вараш, яка вже витримувала тиск на себе через відмову носити маску на обличчі, витримає і цей тиск, бо вона вивчає біблію і не соромиться цього. Знаєте, мені здається, справді їй допомагає хтось крім мене", — прокоментував інцидент адвокат.

Видання "Рівне 1" також повідомило, що восени минулого року міський суд оштрафував вчительку ліцею на 17 тисяч гривень через відмову носити захисну маску. Проте Тєтєнєвій вдалося виграти апеляцію і не сплачувати цю суму. Небажання дотримуватись маскового режиму тоді вона пояснила релігійними переконаннями.

Нагадаємо, з 8 листопада 2021 року набуде чинності ухвала Кабінету міністрів про усунення від роботи всіх невакцинованих державних чиновників та працівників сфери освіти без збереження зарплати. Перед цим міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що обов'язкова вакцинація в Україні є законною, пославшись на статтю №12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Тим часом учора МОЗ повідомило про рекордну кількість померлих від коронавірусу українців. За добу в країні було виявлено 793 летальні випадки.