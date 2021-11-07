Религия не позволяет. В Ровенской области отстраняют учительницу за отказ вакцинироваться (видео)

Педагог в ответ пригрозила руководству лицея "ответом перед всемогущим Богом" и обвинила его в "уничтожении детей".

В городе Вараш Ровенской области руководство местного лицея №1 отстраняет от работы учительницу украинского языка и литературы Жанну Тетеневу. Причиной этого стал ее отказ вакцинироваться от коронавирусной болезни. Женщина в свою очередь заявила, что находится "под покровом Бога" и намерена обжаловать это решение. Об этом сообщил адвокат педагога Дмитрий Бузанов в своем Facebook.

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Юрист опубликовал видео, где Тетенева общается с администрацией учебного заведения, уверяя ее, что приказ об отстранении незаконен.

"Я нахожусь под всемогущего Бога. И сколько всемогущий Бог мне определил тут работать, столько я буду работать. И ваши преступные распоряжения и приказы будут все обжалованы. Потому что вы на себя взяли право уничтожить мой народ. Я не разрешаю этого именем всемогущего Бога. Вы будете за это отвечать перед всемогущим!" — возмутилась учительница во время беседы с администрацией лицея.

[ + – ] Беседа отстраненной учительницы с дирекцией школы

Также Тетенева обвинила дирекцию учебного заведения в "уничтожении себя, родных, коллег и детей", а уволить или отстранить ее можно будет "только тогда, когда будет воля божья".

"Жанна Владимировна учительница из города Вараш, уже выдерживавшая давление на себя из-за отказа носить маску на лице, выдержит и это давление, потому что она изучает библию и не стесняется этого. Знаете, мне кажется, действительно ей помогает кто-то кроме меня", — прокомментировал инцидент адвокат.

Издание "Рівне 1" также сообщило, что осенью прошлого года Кузнецовский городской суд оштрафовал учительницу лицея на 17 тысяч гривен из-за отказа носить защитную маску. Однако Тетеневой удалось выиграть апелляцию и не платить эту сумму. Нежелание соблюдать масочный режим тогда она объяснила религиозными убеждениями.

Напомним, с 8 ноября 2021 года вступит в силу постановление Кабинета министров об отстранении от работы всех невакцинированных государственных чиновников и работников сферы образования без сохранения зарплаты. Перед этим министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что обязательная вакцинация в Украине является законной, сославшись на статью №12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Тем временем вчера Минздрав сообщил о рекордном числе умерших от коронавируса украинцев. За сутки в стране было выявлено 793 летальных случая.