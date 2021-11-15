У Міноборони пригрозили кримінальною відповідальністю українцям, які допомагатимуть мігрантам

Глава РНБО Олексій Данілов додав, що хоча кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону скасували, вона залишилася для тих, хто цьому сприяє.

Глава Міноборони Олексій Резніков попередив українців, які надумають допомагати нелегальним мігрантам у перетині українського кордону для подальшого переміщення до країн ЄС, що на них чекатиме кримінальна відповідальність. Про це чиновник розповів на брифінгу після наради РНБО в Луцьку.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Послання адресоване мешканцям п'яти областей, що межують із Білоруссю. Резніков зазначив, що така допомога йтиме врозріз із національними інтересами України і що це питання національної безпеки.

"Хто надаватиме таку допомогу та за гроші продаватиме країну — відповість досить серйозно за законом", — зазначив глава оборонного відомства.

І хоча, як згадав секретар РНБО Олексій Данілов, в Україні скасували кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону, вона залишилася для тих, хто цьому сприяє.

"Але залишилася кримінальна стаття за допомогу цим людям. Тому це буде кримінальна відповідальність", — наголосив Данілов.

Нагадаємо, що 14 листопада в Луцькій ОДА відбулася нарада, на якій були присутні голова РНБО Олексій Данілов, керівники військових і правоохоронних формувань, а також голови обласних адміністрацій. Чиновники обговорювали мери щодо посиленого захисту кордону від можливого напливу нелегальних мігрантів із боку Білорусі.

Зазначимо, що понад вісім тисяч силовиків додатково спрямують до кордону з Білоруссю в межах міграційної кризи. Це будуть члени Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби й територіальної оборони. Також з'явилася інформація у ЗМІ, що до українсько-білоруського кордону перекинуть курсантів військових ВНЗ.