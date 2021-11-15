В Минобороны пригрозили уголовной ответственностью украинцам, которые будут помогать мигрантам

Глава СНБО Алексей Данилов добавил, что хотя уголовную ответственность за незаконное пересечение границы отменили, она осталась для тех, кто этому способствует.

Глава Минобороны Алексей Резников предупредил украинцев, которые надумают помогать нелегальным мигрантам в пересечении украинской границы для дальнейшего перемещения в страны ЕС, что их будет ждать уголовная ответственность. Об этом чиновник рассказал на брифинге после совещания СНБО в Луцке.

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Послание адресовано жителям пяти областей, которые граничат с Беларусью. Резников отметил, что такая помощь будет идти вразрез с национальными интересами Украины и что это вопрос национальной безопасности.

"Кто будет оказывать такую помощь и за деньги продавать страну – ответит достаточно серьезно по закону", — отметил глава оборонного ведомства.

И хотя, как упомянул секретарь СНБО Алексей Данилов, в Украине отменили уголовную ответственность за незаконное пересечение границы, она осталась для тех, кто этому способствует.

"Но осталась уголовная статья за помощь этим людям. Поэтому это будет уголовная ответственность", — подчеркнул Данилов.

Напомним, что 14 ноября в Луцкой ОГА прошло совещание, на котором присутствовали глава СНБО Алексей Данилов, руководители военных и правоохранительных формирований, а также главы областных администраций. Чиновники обсуждали мэры по усиленной защите границы от возможного наплыва нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Отметим, что более восьми тысяч силовиков дополнительно направят к границе с Беларусью в рамках миграционного кризиса. Это будут члены Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и территориальной обороны. Также появилась информация в СМИ, что к украинско-белорусской границе перебросят курсантов военных ВУЗов.