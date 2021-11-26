"Провокація з ненормативною лексикою", — УДО про інцидент зі "збитою" журналісткою (відео)

В управлінні вважають, що їхні військові діяли відповідно до "своїх прав і обов'язків". А сама постраждала каже – її штовхнули на капот машини.

В Управлінні державної охорони (УДО) відреагували на інцидент із журналісткою "Прямого" Анною Дзьобою, який стався після завершення пресмарафону президента Володимира Зеленського. Відповідний пост з'явилася в них на Facebook.

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"Сьогодні під час від'їзду Президента України з території Creative State of Arsenal мав місце "інцидент" між окремими журналістами, які не потрапили на пресмарафон, мітингувальниками та військовослужбовцями УДО України, які забезпечували безпеку Президента. Дії представників ЗМІ мали відверті ознаки провокаційного характеру зі штовханиною, недотриманням законних вимог військовослужбовців, ненормативною лексикою й особистими образами", — йдеться в повідомленні.

Водночас самі військовослужбовці УДО, стверджують у пості, діяли "відповідно до своїх прав і обов'язків". При цьому поширену в ЗМІ інформацію вони назвали "відвертою брехнею" та маніпуляцією.

"Розповсюджена окремими ЗМІ маніпулятивна інформація про те, що охорона нібито застосувала фізичну силу до журналістів, є відвертою брехнею та містить ознаки спланованої інформаційної провокації", — уточнюється в тексті повідомлення.

Також інформацію про те, що її "збив" кортеж Зеленського, спростовує й сама постраждала журналістка Анна Дзьоба. За її словами, знімальна група стояла біля авто, у яке, імовірно, сідав Зеленський. При цьому їм "було нікуди відійти", коли з відповідним проханням до ЗМІ звернулися УДОшники. Після цього журналістів почали блокувати.

"І мене представники УДО зіштовхнули на капот машини, після чого з капота машини мене повалили на землю і колеги вже відтягували мене з-під ніг", — уточнила вона.

Нагадаємо, інцидент стався після завершення пресмарафону Зеленського. Журналісти, яких не запросили на зустріч, заважали виїзду президента з локації. Пізніше вдалося з'ясувати, що Дзьоба, яка постраждала, отримала забій руки, у результаті чого довелося викликати медиків.

Також ми писали, що на пресконференції Зеленського "30 питань до президента України" були присутні три десятки представників ЗМІ. Сама зустріч замість запланованих трьох годин тривала п'ять із половиною.