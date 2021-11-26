"Провокация с ненормативной лексикой", — УГО об инциденте со "сбитой" журналисткой (видео)

В управлении считают, что их военные действовали в соответствии "со своими правами и обязанностями". А сама пострадавшая говорит – ее толкнули на капот машины.

В Управлении государственной охраны (УГО) отреагировали на инцидент с журналисткой "Прямого" Анной Дзьобой, произошедший после завершения пресс-марафона президента Владимира Зеленского. Соответствующий пост появился у них на Facebook.

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"Сегодня во время отъезда Президента Украины с территории Creative State of Arsenal имел место "инцидент" между отдельными журналистами, которые не попали на пресс-марафон, митингующими и военнослужащими УГО Украины, которые обеспечивали безопасность Президента. Действия представителей СМИ имели откровенные признаки провокационного характера с толкотней, несоблюдением законных требований военнослужащих, ненормативной лексикой и личными оскорблениями", — говорится в сообщении.

В то же время сами военнослужащие УГО, утверждает в посте, действовали "в соответствии со своими правами и обязанностями". При этом распространенную в СМИ информацию они назвали "откровенным враньем" и манипуляцией.

"Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация о том, что охрана якобы применила физическую силу к журналистам, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации", — уточняется в тексте сообщения.

Также информацию о том, что ее "сбил" кортеж Зеленского опровергает и сама пострадавшая – журналистка Анна Дзьоба. По ее словам, съемочная группа стояла возле авто, в которое предположительно садился Зеленский. При этом им "было некуда отойти", когда с соответствующей просьбой к СМИ обратились УДОшники. После этого журналистов начали блокировать.

"И меня представители УГО столкнули на капот машины, после чего с капота машины меня повалили на землю, и коллеги уже оттаскивали меня из-под ног", — уточнила она.

Напомним, инцидент произошел после завершения пресс-марафона Зеленского. Журналисты, которых не пригласили на встречу, мешали выезду президента из локации. Позже удалось выяснить, что пострадавшая Дзьоба получила ушиб руки, в результате чего пришлось вызывать медиков.

Также мы писали, что на пресс-конференции Зеленского "30 вопросов к президенту Украины" присутствовали три десятка представителей СМИ. Сама встреча вместо запланированных трех часов продлилась пять с половиной.