Гроші вже виділили: голова НПУ розповів про підвищення зарплат поліцейським

Кошти, за словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, вже виділено урядом. А перший етап підвищення зарплати очікується вже наприкінці січня.

У 2022 році відбудеться поетапне підвищення грошового забезпечення поліціянтам. Кошти для цього вже виділені Кабінетом міністрів і першу підвищену зарплатню правоохоронці отримають наприкінці січня. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці в Facebook.

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За словами Клименка, першочергово зарплати підвищать патрульним, спецпризначенцям та поліціянтам, які несуть службу в зоні ООС. Тим часом керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають.

Наступне підвищення зарплат голова Нацполіції анонсував у квітні.

"Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу", — наголосив Клименко.

Також він зазначив, що розуміє невдоволення поліцейських, адже зарплата повинна бути співмірною ризикам.

"Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили й на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати. На так звану 13-ту зарплату грошей не було передбачено. Кошти не були закладені в бюджет-2021", — пояснив ситуацію із зарплатами Клименко.

Поліцейські скаржаться на низькі зарплати й погрожують звільненням

Нагадаємо, в Telegram-каналі "Спілка працівників Національної поліції" нещодавно були опубліковані повідомлення поліцейських зі скаргами на низькі зарплати та важкі умови праці. Зокрема, правоохоронці незадоволені безпідставним позбавленням їх премій і відсутністю "ковідних" виплат, на тлі чого фактична їхня зарплата становить майже 13 тисяч гривень.

Також у YouTube було опубліковано відео, на якому чоловік, який представилася старшим лейтенантом поліції Дмитром Ринковим, стверджує, що грошей, які отримують правоохоронці, вистачає лише на їжу й оренду квартири. При цьому чоловік впевнений, що коштів, які держава виділяє на оплату праці поліцейських, насправді достатньо, проте вони не доходять до співробітників Нацполіції у повному обсязі.

У місті Токмак під Запоріжжям одного дня звільнилися майже всі співробітники поліції, однією з причин такого рішення стали недоплати. Про це заявила народна депутатка фракції "Слуга народу" Юлія Яцик. Втім, у пресслужбі Національної поліції в Запорізькій області спростували повідомлення депутатки, і запевнили, що "хибну інформацію" про відставку поліцейських поширюють для дискредитації МВС.