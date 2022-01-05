Деньги уже выделили: глава НПУ рассказал о повышении зарплат полицейским

Средства, по словам главы Нацполиции Игоря Клименко, уже выделены правительством. А первый этап повышения зарплаты ожидается уже в конце января.

В 2022 году состоится поэтапное повышение денежного довольствия полицейским. Средства для этого уже выделены Кабинетом министров и первую повышенную заработную плату правоохранители получат в конце января. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По словам Клименко, в первую очередь зарплаты повысят патрульным, спецназовцам и полицейским, которые несут службу в зоне ООС. Между тем, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат.

Следующее повышение зарплат глава Нацполиции анонсировал в апреле.

"Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции – сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно получит достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа", – подчеркнул Клименко.

Также он отметил, что понимает недовольство полицейских, ведь зарплата должна быть соразмерной рискам.

"В течение прошлого года мы находили возможности улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практика мы будем продолжать. На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021", — объяснил ситуацию с зарплатами Клименко.

Полицейские жалуются на низкие зарплаты и угрожают увольнением

Напомним, в Telegram-канале "Союз работников Национальной полиции" недавно были опубликованы сообщения полицейских с жалобами на низкие зарплаты и тяжелые условия труда. В частности, правоохранители недовольны безосновательным лишением их премий и отсутствием "ковидных" выплат, на фоне чего фактическая их зарплата составляет около 13 тысяч гривен.

Также в YouTube было опубликовано видео, на котором мужчина, представившийся старшим лейтенантом полиции Дмитрием Рынковым, утверждает, что денег, получаемых правоохранителями, хватает только на еду и аренду квартиры. При этом мужчина уверен, что средств, которые государство выделяет на оплату труда полицейских, действительно достаточно, однако они не доходят до сотрудников Нацполиции в полном объеме.

В городе Токмак под Запорожьем однажды уволились почти все сотрудники полиции, одной из причин такого решения стали недоплаты. Об этом заявила народный депутат фракции "Слуга народа" Юлия Яцик. Впрочем, в пресс-службе Национальной полиции в Запорожской области опровергли сообщения депутата, и заверили, что "ложную информацию" об отставке полицейских распространяют для дискредитации МВД.